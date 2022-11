Ile Maurice: Trafic - Shibchurn et ses acolytes reconduits en cellule

Vishal et Mayur Shibchurn, ainsi qu'Indrajeet Bhaugeerutty, ont été traduits en cour de Mahébourg, hier. La police a objecté à leur remise en liberté et ils ont été reconduits en cellule. Les trois hommes avaient été arrêtés dans la nuit de samedi, alors qu'ils se trouvaient dans une fourgonnette, avec 170,8 grammes de haschisch d'une valeur de Rs 500 000, une somme d'argent qui proviendrait de la vente de drogue et des armes. Une charge provisoire de trafic de drogue pèse sur les trois prévenus.

Lors de sa comparution devant le Bail and Remand court dimanche, Vishal Shibchurn a clamé son innocence en avançant qu'aucun des exhibits retrouvés par la police ne lui appartient. Si ce pompier suspendu est connu des membres du public, c'est la troisième fois qu'on entend parler de son fils Mayur, et la première fois pour Indrajeet Bhaugeerutty, aussi connu comme Kevin. Ce dernier, dont le père est un caporal et un proche d'un assistant surintendant de police, se fait appeler "le bras droit de 'bay-la'", soit de Vishal Shibchurn. S'il en est à sa première arrestation, il est loin d'être à ses premiers démêlés. Mais Kevin Bhaugeerutty, un habitant de Rivière-du-Poste de 25 ans, trouve toujours un moyen de s'en sortir. Il n'hésite pas à s'en prendre à ceux qui osent s'attaquer à l'habitant de St-Hubert.

Mayur Shibchurn, bien qu'il n'ait jamais été mêlé aux bagarres de son père, est, lui, fiché à la police pour des cas de drogue. Le 14 octobre 2020, la Brigade anti-drogue de Curepipe l'a arrêté en possession de 16,6 grammes de cannabis.