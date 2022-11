Madagascar: Promotion des startups - Accompagnement entrepreneurial pour les huit finalistes du POESAM

Malgré l'environnement des affaires de plus en plus difficile, la création de projets d'entreprise gagne du terrain. Chez les jeunes, une forte tendance vers les solutions numériques et technologiques est observée par les organisateurs du POESAM 2022.

Les 8 finalistes du Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et Moyen-Orient (POESAM) vont chacun bénéficier d'un accompagnement entrepreneurial au sein d'Orange Fab, dans les locaux d'Orange Digital Center Madagascar à Ankorondrano. C'est ce qu'a annoncé le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord, lors de la cérémonie de remise de prix aux lauréats nationaux, vendredi dernier. D'après les explications, Orange Fab offre un Programme d'accélération de startups incluant hébergement, formation à l'entrepreneuriat et mentoring spécialisé. Il s'adresse aux entrepreneurs et potentiels entrepreneurs à travers des formations pour amener leurs projets à maturité et fiabiliser leur développement technologique et commercial. Depuis son lancement en 2019, ce dispositif a déjà incubé 17 startups.

Lauréats nationaux

Outre cet accompagnement pour les 8 finalistes du concours national du POESAM 2022, d'autres récompenses ont également été attribuées aux 5 lauréats. Le premier prix est décerné au projet Sehatra.com qui a obtenu un chèque de 8 millions d'ariary et un abonnement internet. Ce projet offre une plateforme de concert en ligne qui propose à des associations à but social ou environnemental de faire une levée de fonds, et propose à la diaspora de se divertir tout en contribuant à des œuvres sociales et environnementales à Madagascar. Le deuxième prix est au projet CAV (Cours d'appui virtuel) qui a obtenu un chèque de 6 millions d'ariary et un smartphone 4G. Ce projet consiste à mettre en place une plateforme de formation 100% en ligne à Madagascar. Selon ses promoteurs, les cours que propose CAV Madagascar comprennent des leçons écrites, des vidéos explicatives de qualité, divers exercices, ainsi qu'une bibliothèque virtuelle. Les troisièmes prix ont été dédiés aux deux projets ex aequo qui ont chacun remporté un chèque de 3 millions d'ariary et un smartphone 4G. Il s'agit du projet SKILL of the WORLD - qui représente un site internet doublé d'une application mobile proposant pour chaque territoire d'Afrique des offres d'emplois - et du projet Wonboard, une plateforme digitale qui utilise les nouvelles technologies dans la préparation et l'aide à l'insertion professionnelle et met à disposition des entreprises un vivier de talents qualifiés et opérationnels. Enfin un Prix Féminin a été attribué au projet Institut Supérieur le Capricorne. Celui-ci a gagné un chèque de 4 millions d'ariary et un abonnement Internet. Selon ses promoteurs, il s'agit d'un institut de formation professionnelle aux métiers du développement rural pour former des professionnels compétents dans l'agriculture et l'agribusiness.

Durable

Pour Orange Madagascar, l'objectif de l'organisation de ce genre de concours est de faire de l'innovation technologique un vecteur de développement humain et économique durable. En effet, l'opérateur crée sans cesse de nouveaux services simplifiant le quotidien de chacun, en collaboration étroite avec les acteurs de l'innovation pour plus de créativité, d'efficacité et d'impact économique. " Le numérique fait d'ailleurs partie intégrante de notre ADN, et notre programme pour l'entrepreneuriat est aligné aux objectifs du développement durable (ODD). Nous sommes en phase avec la vision de l'Etat malgache. À travers un certain nombre de programmes, chez Orange Madagascar, nous menons des actions en faveur de l'insertion des jeunes et de l'entrepreneuriat ", a soutenu Frédéric Debord, lors de la cérémonie de remise de prix. À noter que la mise en place d'Orange Digital Center a permis l'accompagnement de startups innovantes, tout en améliorant l'employabilité des jeunes. En outre, Orange Fab permet également à Orange Madagascar de soutenir l'entrepreneuriat malgache, de repérer et de promouvoir les initiatives numériques qui, dans le cadre de la révolution numérique, bouleversent la manière de se soigner, de cultiver, de s'impliquer dans la société civile, d'apprendre, ou de vivre en milieu rural.