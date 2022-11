Madagascar: Développement durable - Colloque sur la protection sociale et la gestion des risques ce jour

" Protection sociale, gestion des risques, et développement durable : Analyses malgaches et perspectives comparées ". Tel est le thème du colloque qui se tient les 8 et 9 novembre à l'Université d'Antananarivo. Sous un format hybride, cette manifestation se déroule dans la salle Confucius et également sur une plateforme en ligne dédiée à une participation libre et ouverte à tous.

D'après les informations, l'événement est organisé par le CERED (Centre de recherche et de communication pour le développement durable), l'UMI-Source représenté par l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et l'IRD (Institut de recherche pour le développement), la BSE représentée par le CNRS (Centre national de recherche scientifique) et l'Université de Bordeaux, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme de Madagascar. L'organisation du colloque est financée par la Région Nouvelle Aquitaine, l'IRD et l'Université de Bordeaux. Selon les organisateurs, il s'agira également d'un séminaire de restitution des travaux du projet de recherche Protect.