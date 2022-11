Madagascar: BASKETBALL - ROAD TO BAL - COSPN dans un groupe A très relevé

Le club omnisport de la police nationale (COSPN) se rendra en Afrique du Sud à Cape Town, pour disputer " l'Elite 16 " du Road to BAL. L'objectif est la qualification au BAL.

La FIBA Afrique a procédé jeudi dernier au tirage au sort des groupes de l'Élite 16, dernier tour qualificatif pour la troisième édition de la Basketball Africa League (BAL).

Après avoir remporté le deuxième titre consécutif du championnat de Madagascar N1A hommes contre l'ASCUT dimanche dernier, le COSPN se rendra à Cape Town, du 22 au 27 novembre prochain pour chercher l'une des trois places qualificatives pour la BAL.

L'élite 16 du Road to BAL est composée de 16 équipes divisées en deux divisions Ouest et Est. Madagascar par l'intermédiaire de COSPN se trouve dans la division Est. Le COSPN se rendra à Cape Town, avec un esprit gonflé à bloc par le nouveau titre de champion de Madagascar acquis dans une bataille de trois jours contre l'Ascut. Les batailles de Cape Town pour l'élite 16 ne sont pas faciles. Les huit équipes de la division Est seront réparties en deux groupes de quatre équipes chacune A et B. Le COSPN est logé dans le groupe A en compagnie du représentant du pays hôte du tournoi Cape Town Tigers, du NBA Academy, Urunani (Burundi). Dans le groupe B se trouvent Ferroviario da Beira (Mozambique), Cobra Sports (Soudan du Sud), City Oilers (Ouganda) et Kenya Ports Authority (Kenya).

Chaque équipe affrontera les trois autres de son groupe, et celles qui finiront aux deux premières places de leur groupe disputeront des demi-finales, une finale et un match pour la troisième place dans chacune des deux divisions. Si les protégés de Samy Olivier Harison, président de COSPN, veulent décrocher le billet pour la BAL, ils doivent sortir le grand jeu face à ces adversaires.

Invaincues

Jusqu'à présent, cinq équipes, notamment Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, l'adversaire directe de COSPN, S.O.A (CÔte d'Ivoire), F.A.P (Cameroun), City Oilers (Ouganda) et New Star de Burundi, sont invaincues depuis le début des phases éliminatoires. Le COSPN est donc averti. Le tournoi " Elite 16 " permettra de déterminer les six équipes qui viendront compléter le tableau de la BAL 2022. Les deux finalistes de chaque division, plus les deux équipes classées troisièmes, se qualifient pour la troisième édition de la Basketball Africa League.

Ces six équipes rejoindront Petro Luanda (Angola), Al Ahly (Égypte), l'US Monastir (Tunisie), Rwanda Energy Group (Rwanda), l'AS Douanes (Sénégal) et le champion du Nigeria. A noter que l'US Monastir (Tunisie) est l'équipe championne en titre. Conscient de l'enjeu qui les attend, coach Deda (Jean de Dieu Randrianarivelo) de COSPN a donné son avis. " La phase 2 du Road to BAL est une autre paire de manche. Ce sera très dur et des belles résistances nous attendent là-bas.

La victoire et le titre de champion de Madagascar acquis dimanche nous apporteront plus de motivation surtout au moral des joueurs. Le staff technique apportera des rectifications sur la façon de jouer et comment aborder les matches pour essayer d'aller plus loin dans la compétition du Road to Bal ".