Afrique: Président du CST salue la fermeté des relations Soudano-Saoudiennes

Sharm El-Sheikh — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué les relations Soudano-Saoudiennes, tout en les qualifiant de stratégiques et solides.

Lors de sa rencontre ce soir en marge de sa participation à la deuxième édition du Sommet du Moyen-Orient vert à Sharm El-Sheikh avec Son Excellence le Prince héritier et Premier Ministre du Royaume d'Arabie Saoudite Prince Mohamed bin Salman, Al-Burhan a affirmé le souci et la disposition du Soudan à développer et à renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans tous les domaines pour réaliser les intérêts et les aspirations des deux peuples frères.

Il a dit que sa participation au Sommet du Moyen-Orient vert vient à l'invitation du Président Égyptien Abdel Fattah Al-Sisi et du Prince Mohamed bin Salman, Prince héritier Saoudien, soulignant le soutien du Soudan à tout ce qui pourrait faire réussir l'initiative du Sommet du Moyen-Orient vert et mettre en œuvre ses objectifs.

Pour sa part, le Prince Héritier saoudien a affirmé l'intérêt de son pays pour la stabilité du Soudan et le soutien à la coopération et au partenariat avec le Soudan, dans tous les domaines, en faisant allusion à l'établissement d'un fonds d'investissement dans un certain nombre de pays, y compris le Soudan, en disant que "3 milliards de dollars seront affectés aux projets du fonds au Soudan, suivis d'autres paiements, et cela dans le cadre du plan du Fonds des investissements publics Saoudien, conformément à la vision ambitieuse du Royaume 2030".

La réunion a examiné les perspectives de coopération entre les deux pays, et les opportunités de la développer dans les divers domaines.