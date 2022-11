Madagascar: CINÉMA - Madagascar parmi les Palmarès du cinéma

Un succès en poche. "Faritra", le film long métrage documentaire de Rasoanaivo Tovoniaina et Luck Razanajaona obtient la mention spéciale du jury lors de la 33e édition du festival des Journées cinématographiques de Carthage ou JCC du 29 au 5 novembre en Tunisie. Lancée pour la première fois en 1996, la JCC est un festival annuel ayant pour objectif la rencontre des amoureux du cinéma et de valoriser le cinéma d'Afrique subsaharienne et du monde arabe.

"Il s'agit d'une compétition officielle auquel moi et Luck Razanajaona avons participé à travers le long métrage Faritra ou zone qui a été décerné le deuxième prix du jury" affirme Rasoanaivo Tovoniaina Le long métrage "Faritra" a déjà traversé de nombreux parcours. En 2021, il a été choisi parmi le meilleur documentaire africain en Egypte, il a été sélectionné dans quelques festivals tels que Fespaco, Sillicon Valley film festival ainsi que L'Afrique fait son Cinéma en 2022. Aussi, il a été diffusé lors du First Look Festival New York, Africarjac et Festival Afrique APT en France.