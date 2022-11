Madagascar/Ile Maurice: Football-Tournoi " Gasy Iray " - FC Ivato sacré champion à Maurice

La quatrième édition du tournoi " Gasy iray " organisée par l'association " Malagasy Miray Hina " fut un succès. L'équipe du FC Ivato était sacrée championne.

Le titre change de mains. La quatrième édition du grand tournoi " Gasy Iray " réservé aux ressortissants malgaches à l'Ile Maurice, sous l'égide de l'ambassadeur Malgache Camille Vital, a été remportée par la formation du FC Ivato. La grande finale s'est tenue en apothéose dans le Stade Saint-Pierre la semaine passée, après des mois de compétitions.

En effet, la Covid-19 a empêché l'organisatrice de l'association Malagasy Miray Hina de terminer cette édition 2021 comme prévu. La phase des éliminatoires a été décalée à plusieurs reprises. C'était depuis le mois de mai que le tournoi a pu reprendre vie. Au total, 13 équipes composées notamment par des Malgaches qui travaillent dans de différentes entreprises à Maurice ont participé au tournoi. La formation de FC Ivato est allée sur la plus haute marche du podium en remportant le duel final face au FC Avenir sur le score de 2 à 0. Les gars du FC Tia Kitra ont complété le podium en écartant l'équipe de FC Boca lors du match de classement.

Cette dernière avait éliminé l'équipe du St Pierre, tenante du titre en quart de finale. Pour les titres de distinction individuelle, Tovo du FC Ivato était élu meilleur joueur, tandis que Edit du FC Boca Junior avait arraché le trophée de meilleur buteur en encaissant 14 buts tout au long du tournoi.

Le titre de meilleur gardien de but était attribué à Dadouzy du FC Ivato. Pourtant, le trophée de meilleure organisation revient à l'association " Gasy Miray Hina " présidée par James Andriamalala, non moins le frère du coach des Barea Rôrô Rakotondrabe, qui a pu surmonter tous les obstacles dans la réalisation de cette édition. " Le parcours était très dur avant d'arriver à son terme. Il était souvent très difficile de demander des stades, vu la situation épidémique. Il n'était pas non plus facile de regrouper les Malgaches car chacun a ses propres occupations et priorités. Mais cette année fut exceptionnelle car les Barea nous ont unis et ont enflammé les membres durant le match éliminatoire du CHAN chez nous ", s'est réjoui le président.