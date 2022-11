Madagascar: Belair Talatamaty - Un camion percute une moto, le motard blessé

Hier après-midi, un accident impliquant une moto et un poids lourd s'est produit à Belair Talatamaty. Le motard a été blessé au niveau du pied, sans trop de gravité. Selon les témoins, le camion a percuté le deux roues qui s'est ensuite heurté contre un taxi-be devant lui. Aucune perte humaine n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont conséquents. Une enquête est bien sûr ouverte pour établir les circonstances exactes, indique la gendarmerie. Il est difficile d'établir un fautif. Pour l'heure, rien n'indique la responsabilité du motard. Le chauffeur du poids lourd doit être cependant entendu.

La circulation a été perturbée dans le secteur de l'accident. La gendarmerie incite une fois de plus les usagers de la route, en particulier les conducteurs à adopter une conduite responsable. Cela implique d'adopter des attitudes et comportements respectueux envers les autres usagers de la route et respecter le code de la route. " Une conduite responsable se rattache directement au comportement de l'automobiliste. Sur la route, la vitesse excessive intervient dans un décès sur trois. Plus le véhicule roule vite, plus le risque d'accident augmente, de même que la probabilité d'un décès dû à l'accident. II faut donc ralentir, connaître le code de la route et toujours respecter les limitations de vitesse ", selon les explications d'un responsable au niveau des forces de l'ordre.