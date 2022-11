Afrique: Conférences internationales - Madagascar omniprésentConférences internationales :

En plus du président de la République qui participe actuellement à la COP 27 ou 27ème conférence annuelle des Nations Unies sur le Climat à Charm el-Cheikh en Egypte, la Grande île est omniprésente sur la scène internationale.

Djerba - Niamey

Le Conseil de gouvernement a effectivement donné son accord à la participation de Madagascar au Forum pour la création de l'Alliance francophone des registres du commerce qui se tiendra les 18 et 19 novembre prochains à Djerba, en Tunisie. Participation également au Sommet de l'Union Africaine pour l'industrialisation et la diversification économique, à la semaine africaine de l'Industrialisation du 3 au 7 novembre pour le segment ministériel, et du 20 au 25 novembre à Niamey, Niger.

New Delhi - Panama

De même, Madagascar participera au " Higher Education Summit & Exhibition 2022 ", un sommet international sur l'enseignement supérieur prévu du 17 au 19 novembre à Vigyan Bhawan, à New Delhi, Inde. Une délégation malgache se rendra aussi au Panama pour la 19ème Conférence des Parties de la CITES et les 75ème et 76ème sessions du Comité permanent qui aura lieu du 13 au 25 novembre au Panama Convention Center Calle Gral. Juan D.Peron à Ciudad de Panama.

Wuhan - Genève - Saint-Denis

Madagascar ne ratera pas non plus la 14ème session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides (COP14) du 5 au 13 novembre qui se déroulera sous une forme hybride. Au East Lake International Center (ELICC) à Wuhan - Chine et au Centre International de Conférence (CICG) à Genève. Participation également de l'Office de la Radio et de la Télévision publiques (ORTM) à la 4ème Rencontre de l'Océan Indien du 23 au 25 novembre à Saint-Denis, La Réunion où se tiendra aussi du 9 au 10 novembre, l' " Expo Congrès Ambition Planète " à laquelle participera une délégation malgache pour raffermir la présence de la Grande île dans le concert des Nations.