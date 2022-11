Togo: Le boulevard Félix Houphouët Boigny (Akodesséwa-Immeuble Fiata) fera bientôt peau neuve

Intervenant dans l'émission en langue éwé, Miwoè négnon du 04 Novembre 2022, le 3ème Adjoint au Maire de la Commune de Golfe 1, Bè Afédomé, Espoir Koudjodji, a évoqué le sujet concernant les travaux d'aménagement, d'assainissement, de bitumage de 14,34 km de rue urbaine à Lomé : Phase 2.

Dans la dynamique de l'exécution de ces travaux, l'élu local a indiqué que des travaux seront effectués dans le Lot 1 sur le Boulevard Félix Houphouët Boigny, long de 4,418 km. La plus vieille voie couverte de pavés dans Lomé.

Dans les informations communiquées, les travaux devront durer 16 mois à compter de la date de leur lancement.

Pour ce qui est de ce boulevard, a indiqué M. Koudjodji, " une remise de chantier a été faite et l'entreprise choisie pour l'exécution des travaux, s'est vu également attribué un terrain où elle devra installer ses engins pour effectuer les travaux de ce boulevard ".

Dans les détails qui ont suivi, il est révélé par le membre du Conseil communal que " ce sera désormais un boulevard. Une mise en demeure a été adressée aux riverains de ce boulevard qui seront désormais en deux voies, en aller et retour, et bordées de vrais caniveaux en bonne et due forme ".

Partageant les peines et les difficultés des populations durant les périodes de pluies, il a rassuré qu' " avec l'assistance du gouvernement, on a déjà attribué les travaux qui devront commencer dans un futur très proche ".

On peut oser espérer que la fin du calvaire des populations qui ont tant souffert des affres de ces pavées et des canalisations vétustes qui les encadrent et fatiguées de drainer les eaux, sera dans un futur proches, au plus tôt avant la fin de la mandature actuelle du Conseil communal de Golfe 1, à la tête duquel se trouve le Maire Joseph Gomado et son équipe.

Notons que c'est un pas de plus dans l'aménagement de cette commune qui depuis plusieurs mois déjà a mis en chantier certaines voies. Vivement que ces actions ici et là s'accélèrent pour le bonheur des administrés.