Togo: Un recensement pas comme les autres !

Ce titre est bien évocateur à plusieurs points surtout pour ce qui est de la particularité de ce 5ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat.

Si l'on reconnait par définition que " le recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) est la plus grosse opération de collecte des données sur les populations et l'habitat qui se réalise tous les 10 ans. L'opération permet de recenser tous les individus quels que soient leur nationalité, âge ou sexe et leurs logements. Depuis son accession à l'indépendance, le Togo a réalisé quatre recensements généraux de la population : en 1960, 1970, 1981 et le dernier en 2010 ", il est à noter qu'il comporte une importante différence avec d'autres recensements.

Et c'est quoi la différence ? Selon les informations, il faudra comprendre que ce serait une erreur de " confondre le recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) avec les autres recensements dont nous avons déjà entendu parler. Il n'est pas à confondre avec : le recensement électoral qui concerne uniquement les Togolais âgés de 18 ans et plus, le recensement fiscal qui est exclusivement géré par l'Office togolais des recettes (OTR) dont la mission n'est pas à confondre avec celle de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ".

Et comparativement d'ailleurs aux précédents recensements généraux, ce 5ème du genre, est encore particulier. D'après les responsables de l'INSEED qui coordonnent cette opération, " la particularité de ce 5ème RGPH avec les précédents est à relever au niveau de l'outil utilisé pour la collecte des données. Contrairement aux autres précédents où c'est le questionnaire papier qui a été utilisé, pour ce 5ème, ce sont les tablettes munis de GPS qui sont utilisés.

Et les 15 000 agents sont chacun doté d'une tablette pour la collecte des données qui sont ensuite transmises directement sur un serveur " et " l'avantage de l'utilisation des tablettes est que cela permet de collecter rapidement les informations et de limiter au maximum les risques d'erreurs avec le paramétrage des tablettes qui n'acceptent pas l'enregistrement des erreurs et les aberrations ".

Pour une réussite de cette opération de dénombrement, les populations sont invitées à bien accueillir et répondre avec sincérité à toutes les questions des " agents recenseurs identifiables par leurs badges et gilets qui passeront de maison en maison pour recenser toute la population y compris celle les communautés étrangères vivant au Togo ". Ceci, indique-t-on, " parce tout le monde compte ".