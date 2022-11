Afrique: Rencontre régionale des Institutions Nationales des Droits de l'Homme de l'Afrique de l'Ouest sur le monitoring des droits humains dans le contexte de la Migration

communiqué de presse

Dakar, Sénégal : Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme pour l’Afrique de l’Ouest (BRAO-HCDH) abrite du 7 au 11 novembre 2022 une formation régionale des Institutions Nationales des Droits Humains en Afrique de l’Ouest sur le monitoring des droits humains dans le contexte de la Migration. Cette rencontre s’inscrit plus précisément dans le processus de mise en œuvre d’un monitoring efficace des violations des droits humains afin de promouvoir une meilleure compréhension des défis auxquels les migrants sont confrontés durant les différentes étapes du cycle migratoire.

La rencontre régionale va réunir les délégations des Institutions Nationales des Droits de l’Homme, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, et du Tchad qui, conformément aux Principes de Paris, disposent d’un mandat comprenant la recherche, les conseils juridiques et politiques, l’éducation et le plaidoyer dans le suivi de la mise en œuvre effective des normes internationales relatives aux droits de l’homme au niveau national; ainsi que la coopération avec d’autres organisations nationales, en vue de la protection, la promotion et du suivi de la mise en œuvre effective des normes internationales relatives aux droits de l’homme dans le pays.

L’objectif de cette rencontre régionale est d’améliorer la connaissance par les INDH du cadre international des droits humains protégeant les droits des migrants (particulièrement sur la situation des droits humains des migrants victimes de trafic illicite ou victimes de la traite). Le nexus entre les droits humains, la migration et le changement climatique sera également considéré durant les travaux

En effet, le Pacte mondial, pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en 2018 par l’Assemblée Générale de l’ONU a reconnu le rôle primordial des INDH dans la mise en œuvre, et le suivi des normes sur la migration. Le Pacte reconnait le changement climatique comme étant un vecteur de migration, et invite les Etats à trouver des moyens de remédier aux vulnérabilités des personnes, y compris celles touchées par des catastrophes naturelles. Le Pacte reconnaît également les risques de violations des droits humains liés aux migrants contraints de se déplacer dans des conditions précaires et ayant recours aux services de passeurs et autres réseaux irréguliers et appelle à l'amélioration et l’augmentation des voies de migration régulières. La formation sera l’occasion d’explorer les moyens concrets afin de pleinement et efficacement répondre à cette demande.

Cette formation est organisée dans le cadre du projet régional PROMIS financé par le Royaume des Pays-Bas, et qui est une initiative conjointe du BRAO-HCDH et de l'UNODC ROSEN visant à soutenir les Etats dans le développement de réponses basées sur les droits de l'homme au trafic de migrants et la traite des personnes et à répondre efficacement aux violations des droits de l'homme liées à la migration irrégulière.

FIN