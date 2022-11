Afrique: Cinquième Forum de Paris sur la paix - " Surmonter la multi - crise"

À l'issue de la conférence de presse du 7 novembre, le cinquième Forum de Paris sur la paix a dévoilé son programme.

La nouvelle édition du Forum de Paris sur la paix aura lieu les 11 et 12 novembre dans l'emblématique Palais Brongniart. Elle précédera le sommet du G20 à Bali (15 et 16 novembre) et coïncidera avec la COP27 sur le climat ouverte le 6 novembre en Égypte.

La conférence de presse de lundi s'est résumée en deux citations phare.

Celle de Pascal Lamy, président du Forum de Paris sur la paix : " Cette cinquième édition du forum de Paris est la plus critique : le monde va plus mal, et donc les solutions, qui sont notre savoir-faire, s'avèrent encore plus urgentes ".

Et celle de Justin Vaïsse, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la Paix : " La multi-crise, c'est le cumul des difficultés : la guerre en Ukraine met en péril la sécurité́ alimentaire, elle-même aggravée par le réchauffement climatique, et des suites de la pandémie de covid-19... Pour surmonter la multi-crise, le Forum de Paris sur la paix travaille en multi-acteurs et en multi-pays. "

Pour les axes de réflexion à mener afin d'obtenir de nouvelles solutions, les initiatives et les débats transnationaux du Forum porteront sur cinq grands thèmes : "Eviter de laisser la guerre gagner" ; "Réduire les fractures du monde" ; "Offrir un espace de dialogue pour prévenir les conflits" ; "Reformer ou consolider nos institutions internationales et les rendre plus inclusives" et "Mettre l'Amérique latine en avant. "

Parmi les participants à cette cinquième édition, le Forum accueillera également de nombreux acteurs du monde entier, dont Nadia Murad, fondatrice de Nadia's Initiative et lauréate du prix Nobel de la paix 2018; Ouided Bouchamaoui, lauréate du prix Nobel de la paix 2015; Youssou Ndour, artiste et ancien ministre sénégalais de la Culture.

Le programme détaillé : https://parispeaceforum.org/programmes/le-programme-en-2022/

Site web : https://parispeaceforum.org/un-apercu-de-la-5eme-edition/

Contacts presse :

Océane Chapin - ochapin@angiocom.fr - 07 78 56 73 55

Erwan Lemercier - elemercier@angiocom.fr - 06 42 31 02 80