Algérie: CHAN 23 - La presse et la société civile ont un rôle majeur dans la promotion de l'évènement sportif

Annaba — La presse et la société civile ont un rôle majeur dans la promotion de l'évènement footballistique continental qu'est le championnat d'Afrique des nations (CHAN 2023) des joueurs locaux prévu début janvier prochain en Algérie dans un esprit patriotique et en faisant triompher les valeurs olympiques dans les stades algériens, a indiqué lundi à Annaba le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag.

Dans une déclaration à la presse, au cours de son inspection de deux stades "19 mai 1956" et "Colonel-Chabou", M. Sebgag a indiqué que "l'effort national fourni pour accueillir des manifestations footballistiques et sportives internationales et continentales "doit être accompagné des efforts de tous les partenaires, notamment les médias et la société civile, pour donner une image qui reflète et valorise cet effort et enracine les valeurs olympiques chez les citoyens".

Lors de sa visite au stade 19 mai 1956, qui accueillera une partie des matches du CHAN 2023, et au stade communal Colonel-Chabou, retenu pour les entrainements durant le CHAN, le ministre qui a inspecté les installations destinés à cet évènement continental a insisté sur l'impératif achèvement des travaux restant qui ne doivent pas aller au-delà d'une semaine, fixant la date du 15 novembre courant comme ultime délai pour la fin des travaux.

Le ministre, accompagné des autorités locales et des responsables des entreprises en charge des travaux, a inspecté l'installation des équipements et du terrain, a invité les entreprises concernées à investir dans la pose et l'entretien du gazon naturel et a rappelé que plusieurs stades du pays bénéficieront d'opérations de réhabilitation, en prévision des prochains rendez-vous footballistiques internationaux.

Le ministre a salué les opérations en cours pour embellir la ville d'Annaba dans la perspective de cet évènement et a appelé les autorités de la wilaya à veiller à leur achèvement dans les délais.

Il a également souligné que les opérations dont bénéficie la ville dans le cadre du CHAN auront un impact positif sur la population, mais aussi sur l'image de la wilaya.