Tunisie: L'équipe de Tunisie à pied d'œuvre à Dammam - Nous y voilà, nous y sommes !

Pour les "Aigles de Carthage" qui se sont envolés dimanche pour Dammam où ils effectuent un stage jusqu'au 13 de ce mois avant de rallier directement Doha, le Mondial a déjà commencé.

Nous sommes à 12 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde Qatar 2022 et l'équipe de Tunisie, à l'instar des autres sélections participantes à ce rendez-vous prestigieux, est déjà dans le "mood".

Comme la date limite fixée par la Fifa aux clubs pour libérer les joueurs est fixée pour le 13 novembre qui coïncide avec le dernier jour du stage de l'équipe nationale à Dammam, Jalel Kadri a dû faire appel aux services des joueurs libérés par leurs clubs avant le deadline de l'instance internationale de football.

Des joueurs qui évoluent essentiellement dans des championnats arabes, à l'instar de Yassine Khénissi (Koweït), Youssef Msakni (Qatar), Naïm Sliti (Arabie Saoudite) ou encore Seïfeddine Jaziri (Egypte), sans compter les joueurs locaux libérés bien qu'il reste une journée de championnat à disputer. Cela dit, le rassemblement de Dammam devra se clôturer avec un groupe plus étoffé. En effet, des arrivées de joueurs sont attendues au cours du stage selon le communiqué publié par la FTF samedi dernier.

Le groupe ne sera au grand complet que sur place à Doha. En effet, les joueurs, qui ne seront libérés par leurs clubs que le 13 de ce mois, rejoindront directement la capitale qatarie. Pour rappel, le groupe, actuellement en stage dans la ville saoudienne de Dammam, ralliera aussi directement Doha où l'équipe nationale disputera un dernier match amical de préparation en prévision du Mondial, le 16 courant. L'horaire et le stade qui abritera cette rencontre seront désignés ultérieurement. L'annonce par le sélectionneur national de la liste définitive des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde sera faite le 14 de ce mois. Le jour même où la délégation tunisienne mettra le cap sur Doha.

Une première séance à Dammam

Revenons au rassemblement de Dammam qui constitue l'ultime étape de préparation en prévision de la Coupe du monde. Jalel Kadri, son staff et ses 16 joueurs sont bien arrivés dimanche en début de soirée à la ville saoudienne au bout de cinq heures de vol.

Hier après-midi à 16h00 (heure tunisienne), le groupe a effectué sa première séance d'entraînement dans le cadre de ce stage qui a lieu dans une ville au climat similaire à celui de la capitale qatarie. En cette période dans la région du Golfe, le climat demeure relativement chaud. Hier à Dammam, il faisait entre 24° et 31°. A Doha, les températures étaient proches, entre 27° et 32°. En passant donc une semaine à Dammam, nos joueurs s'acclimatent déjà. L'idéal aurait été que le groupe soit au complet à Dammam. Sauf que l'équipe de Tunisie ne fait pas exception à la règle. Aucun sélectionneur participant au Mondial qatari ne peut disposer de son groupe au grand complet avant le 14 de ce mois, soit six jours avant le coup d'envoi de la compétition.

Il faut bien dire que ce Mondial qatari fait bien exception à cause de la période durant laquelle il se tient après environ trois mois du coup d'envoi des championnats européens.

Debchi : une non-convocation qui fait polémique...

La non-convocation de Sedki Debchi fait polémique opposant le sélectionneur national à l'Espérance de Tunis. Une polémique alimentée dimanche par la déclaration de Jalel Kadri à l'aéroport. Une déclaration que la direction de l'EST n'a guère appréciée. Jalel Kadri a fait allusion au début de la saison de Debchi en club sans entrer dans les détails. La direction de l'EST a publié un communiqué dimanche en début de soirée demandant des explications au sélectionneur national à propos de ses déclarations. Cette polémique aurait pu être évitée si les choses avaient été faites dans les règles de l'art, en toute transparence, en ce qui concerne le choix des joueurs convoqués, les gardiens de but notamment.

Un joli pactole de 9 millions de dollars !

Loin de cette polémique ô combien regrettable, avançons un chiffre qui fera beaucoup de bien au football tunisien : l'équipe de Tunisie est assurée, avant même que la Coupe du monde ne démarre, d'un joli pactole de 9 millions de dollars américains, la dotation accordée par la Fifa.

C'est l'équivalent de 30 millions de dinars tunisiens. Evidement, on souhaite que l'équipe nationale aille le plus loin et se qualifie au second tour pour que la dotation augmente. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre team national même si on aurait aimé que l'ambiance avant le Mondial soit bonne et non pas entachée de polémiques.