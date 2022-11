Tunisie: Formation sur les Droits sexuels et droits reproductifs (DSDR) et genres - Appel à participation pour les journalistes

Une enquête réalisée en 2009 par l'Office national de la famille et de la population (Onfp) a révélé que 13,5% des filles et 52,5% des garçons, âgés de 15 à 24 ans, avaient eu au moins un rapport sexuel.

En l'absence de politiques nationales de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), les populations-clés et vulnérables, y compris les jeunes, rencontrent des obstacles limitant leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Ces obstacles peuvent se manifester au niveau culturel, par la pression de la société, ainsi que les tabous et la culture de vie, ce qui peut affecter leur recherche d'aide en matière de santé.

L'activité sexuelle de plus en plus précoce chez les jeunes

Les populations-clés et vulnérables, dont les jeunes, sont de plus en plus exposées à des comportements à risque résultant des changements sociaux et économiques que connaît la société tunisienne. Le rythme de ce changement s'est accéléré au cours des années post-révolutionnaires. Diverses études menées sur la santé reproductive montrent que l'activité sexuelle devient de plus en plus précoce chez les jeunes.

Différents types de pressions sexuelles

Les populations clés et vulnérables, y compris les jeunes, sont plus exposées aux infections sexuellement transmissibles, aux avortements, aux abus sexuels et aux différents types de pressions sexuelles, y compris aux messages et sources d'information contradictoires en raison du manque de connaissances et des programmes d'ESC. Face à ce constat alarmant, l'Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida (ATL MST Sida) compte organiser une session de formation au profit des journalistes (presse écrite, radio, média en ligne, télévision) francophones ou arabophones, chargés des rubriques et/ou d'émissions dans leur média basé en Tunisie ou indépendants. La date limite de dépôt du dossier est fixée au 10 novembre 2022 à minuit.