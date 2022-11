Soudan: Une initiative pour la coexistence pacifique et le rejet des discours de haine

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information, Dr. Nasr El-Din Ahmed Mohamed, a déclaré que des lois relatives aux délits d'information existent et ont été amendées pour augmenter les peines, soulignant la nécessité d'appliquer la peine conformément aux amendements.

Lors de la deuxième réunion régulière avec les directeurs des chaînes et des radios de l'initiative (réunification des médias.. le projet de diffusion conjointe des chaînes et des radios) sous le slogan "Pour la coexistence pacifique et le rejet des discours de haine", qui comprend un certain nombre de directeurs d'institutions médiatiques, de radios et de télévisions nationales au siège du ministère de la Culture et de l'Information, Dr. Nasr El-Din a souligné la nécessité d'élaborer une feuille de route qui appelle à la coexistence pacifique, au rejet de la haine et à la discussion entre nous et accepter l'autre, unifier le discours médiatique, et charger les heures de diffusion de la radio et de la télévision d'idées de programmes positifs qui renforcent les valeurs de la solidarité nationale.

Pour sa part, le Dr. Abdel Azim Awad, secrétaire général du Conseil de la presse et des publications, a déclaré que l'art joue un rôle majeur dans la coexistence pacifique, ajoutant que les chansons nationales qui ébranlent la conscience doivent être diffusées sur toutes les stations de radio de Khartoum et des États appelant à la réconciliation et à la tolérance et le rejet du discours de haine.