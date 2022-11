Ile Maurice: La politique a horreur du vide

Le malheur de l'un fait le bonheur des autres. Alors que Bruneau Laurette comparaissait hier en cour de Moka, Navin Ramgoolam, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval scellait, à Riverwalk, leur accord électoral en vue des prochaines municipales - dont la date n'est toujours pas connue.

Dans notre éditorial, intitulé Choc, publié quelques heures après l'arrestation de l'activiste, on se demandait si "paradoxalement, la mise en touche de Laurette pourrait raccommoder les factions rivales de l'opposition parlementaire". Cela s'est avéré, moins de trois jours après, puisque la politique a horreur du vide, et sur le terrain, les orphelins de Laurette doivent être pris en compte, avant que le père Grégoire ne reprenne du service.

Jusqu'à l'arrestation de Laurette vendredi, le Parti travailliste l'a toujours soutenu. Comme l'activiste pêchait dans le même bassin électoral que le PMSD et le MMM, il diminuait, aux yeux des Rouges, le pouvoir de négociation des Bleus et des Mauves, impatients de conclure une alliance avec Ramgoolam (ayant réalisé qu'ils ne pourront pas le déboulonner à la tête du Parti travailliste).

Pour signifier leur agacement, Duval et Bérenger n'ont pas manqué, ces derniers temps, de critiquer Laurette et sa manif de la place d'Armes. Ils ont aussi maintenu Nando Bodha (dont l'envol se fait toujours attendre) à leur côté face à la presse, en sachant que la présence d'un élément Vaish entre eux va irriter Navin Ramgoolam au plus haut point. Du reste, hier chez Ramgoolam, Bodha n'était pas invité, précisément parce qu'il n'est pas considéré comme un leader de parti par celui des Rouges, qui n'a jamais digéré les piques de l'ancien ministre MSM, tout comme celles de Roshi Bhadain. Aujourd'hui, la donne a changé et Bodha pourrait être mis à l'écart pour consolider l'arrangement électoral rouge-bleu-mauve.

D'aucuns pensent que le gouvernement profiterait du choc provoqué par l'arrestation de Laurette au sein des oppositions et de la société pour annoncer les municipales, d'autant que le Metro Express traverse désormais les cinq villes. L'entente spontanée, annoncée hier, est un moyen de dissuasion dans l'éventualité où le MSM et ses alliés tenteraient de prendre leurs adversaires de vitesse.

Vendredi, les secrétaires généraux du PTr-PMSD-MMM vont commencer à quadriller le terrain urbain. Même si rien n'est conclu par rapport aux législatives, on voit déjà l'esquisse d'un ralliement tricolore face au régime qui subit désormais, de plein fouet, l'usure du pouvoir, y compris en milieu rural, en dépit du, ou à cause du, travail de propagande de la MBC.

Ramgoolam, Duval et Bérenger savent qu'ils doivent rassurer leurs membres d'abord avant de commencer à discuter du nombre de tickets qui sera difficilement réparti entre les trois partis pour les élections générales. Ils savent que cela risque de décevoir certains (qui seront sacrifiés sur l'autel de l'alliance) qui pourraient alors se laisser tenter par les sirènes du Sun Trust. Avant 2024, on n'a pas encore fini d'en voir des vertes et des pas mûres.