Cameroun: Succession au sommet de l'Etat - Après Paul Biya, Franck Biya se prépare

A l'occasion des 40 ans de Paul Biya au sommet de l'Etat, Franck Biya, son fils ainé a été reçu par les grands dignitaires traditionnels du septentrion. Tout un symbole.

Et les communiqués se bousculent appelant les populations à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux et populaire à la hauteur du fils du président de la République. C'est au rythme de la fantasia que " Le lamido de Rey Bouba et vice président du Senat a recu Franck Biya le Samedi 5 Novembre 2022 " Il en est de même pour la mobilisation des population du Lamidat de Garoua " Chère élite de Garoua, de par votre importance et votre implication reconnue pour le développement de a ville de Garoua, le lamido de Garoua vous convie à l'importante cérémonie qui va accueillir le fils du président de la République en l'occurrence Franck Biya. Cette cérémonie aura lieu au lamidat de Garoua ".

Cette visite de Franck Biya dans le septentrion intervient après celle effectuée dans la région de l'ouest auprès du tout nouveau sultan Roi des Bamoun. Ce qui fait dire à certains analystes que " les visites du fils ainé du président de la République auprès de certains dignitaires du Régime sonnent comme une campagne de séduction ayant pour objectif de le mettre sous orbite politique au moment ou on parle de succession au sommet de l'Etat "

Du coup, on en sait un peu plus sur le Mouvement dit des Franckistes qui, il y a un peu plus d'un an, était né et avait pour but de soutenir Franck Biya comme une alternative politique sure. Au cours d'une conférence de presse, ils ont presenté " le mouvement citoyen des franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun ( MCFP) donc l'objectif est de soutenir notre champion Franck Emmanuel biya. A l'honneur de vous annoncer qu'une grande campagne d'adhésion est lancée dans toute l'étendue du territoire national ". Pour Alain Fidèle Owona, coordonnateur national mouvement l'avait d'ailleurs déclaré " Nous venons proposer au Cameroun nouveau quelqu'un de politiquement vierge, n'ayant jamais participé aux machinations et basses manœuvres "

La presse nationale a pris part à cette campe d'un autre genre "Franck Biya met Garoua en liesse " Pour le journal Essingan paraissant à Yaoundé, Dépêché dans la région du Nord par le Chef de l'Etat, Paul Biya, lors des commémorations du 40e anniversaire de son accession à la magistrature suprême, le fils aîné du président de la République, par ailleurs conseiller à la présidence de la République, était aux couleurs du Rdpc, dans un moment de communion avec les populations et les dignitaires traditionnels de Garoua.

Info Majeure pense qu'il s'agit " Des coups Frank révélateurs ". Le fils du président de la République du Cameroun flirte désormais avec des personnalités politiques influentes du Rdpc et des grandes chefferies traditionnelles. Il a été reçu, le 5 novembre 2022, par le lamido de Rey-Bouba, Aboubakary Abdoulaye, par ailleurs vice-président du Sénat. Celui qui a été élevé au rang de dignitaire a-t-il des ambitions de succéder à son président de père ?