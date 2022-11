Afrique: Les Seychelles protégeront 100% des mangroves et des herbiers marins en 2023, déclare le président à la COP27

Les Seychelles passeront à une protection à 100% de toutes leurs mangroves et herbiers marins en 2023, ceci s'ajoutant à la protection de 32% de son océan et de 50% de ses forêts, a déclaré lundi le président Wavel Ramkalawan.

M. Ramkalawan a fait cette annonce lors de la COP27 qui se déroule à Charm el-Cheikh, en Égypte.

"Comme d'autres îles, nous contribuons moins à la destruction de la planète, pourtant nous souffrons le plus. Par exemple, les émissions de carbone des Seychelles sont très faibles, et nous nettoyons à travers nos mangroves et nos herbiers, ce qui fait de nous un contributeur zéro à la destruction de la planète, pourtant nos îles disparaissent et nos côtes sont détruites ", a-t-il déclaré.

Les Seychelles possèdent l'un des écosystèmes marins les plus diversifiés sur le plan biologique de la planète, tandis que les écosystèmes de carbone couvrent plus de deux millions d'hectares, les herbiers marins représentant 99% de l'étendue du carbone bleu.

L'autre écosystème carboné de la nation insulaire est constitué de forêts de mangroves, dont plus de 80% sont situées dans l'atoll d'Aldabra.

M. Ramkalawan a profité de l'occasion pour exprimer le soutien et la solidarité des Seychelles avec toutes les nations qui ont subi les terribles effets du changement climatique.

Photo : M. Ramkalawan a fait cette annonce lors du segment de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de la COP27 en Égypte. (State House) Photo License: CC-BY

Le chef d'État des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, a demandé si la Conférence des Parties était un jeu de comptage ou un véritable compte à rebours pour sauver la planète.

"Je prie pour que nous quittions l'Égypte avec de bonnes décisions et des promesses qui seront suivies d'actions concrètes au lieu d'une autre série de promesses vides", a-t-il déclaré.

M. Ramkalawan a réitéré la nécessité pour que l'indice de multi-vulnérabilité (MVI) soit le nouvel ordre car "les PEID [petits États insulaires en développement] sont vulnérables et nous avons besoin d'accéder à des financements concessionnels afin de nous défendre contre le changement climatique tout en remplissant les ODD [Objectifs de développement durable] pour donner à nos populations une vie meilleure."

"Les nations industrialisées doivent accorder une plus grande attention à l'agenda des dommages et des pertes. Nous, les États océaniques qui subissent les effets néfastes de vos activités, devons être aidés à réparer les dommages que vous nous causez", a-t-il ajouté.

M. Ramkalawan a déclaré que les Seychelles jouaient un rôle de leadership et construisaient des partenariats solides, aussi petite que soit la nation insulaire.

Il a parlé du sommet Ocean Race organisé par la nation insulaire pour discuter de l'urgence de sauver l'océan.

"Ensuite, nous avons accueilli le premier Forum européen Blue Invest organisé en dehors de l'Europe pour mettre l'accent sur le financement de l'économie bleue et à la fin du mois dernier, nous avons accueilli le Prince Albert de Monaco et l'expédition de recherche de Monaco dans la recherche de coraux résilients, et nous sommes actifs dans la promotion du projet de la Grande Muraille Bleue ", a-t-il déclaré.

"Soyons de bons partenaires, donnons à nos jeunes une planète meilleure et puissions-nous quitter l'Égypte avec un espoir et un engagement accru pour sauver notre seule et unique planète bleue", a conclu M. Ramkalawan.