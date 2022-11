Afrique: La profondeur africaine du Maroc

Le discours du roi du Maroc à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de la Marche Verte avait un caractère très africain cette année.

Le roi Mohamed VI a longuement évoqué le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, qui est appelé à transformer toute la région ouest-africaine et à en faire une zone d'attraction économique de premier ordre au niveau mondial.

'A travers l'histoire, le Sahara marocain a constamment constitué un lien entre le Maroc et sa profondeur africaine sur les plans humains, culturels et économiques. Aussi, l'effort de développement que nous menons au Sahara nous permet de consolider ce rôle historique de manière ferme et durable et, au-delà, de l'inscrire dans une perspective résolument tournée vers le futur', a déclaré le souverain chérifien.

Rabat a signé récemment un mémorandum d'entente avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) dans le cadre du projet de gazoduc.

'Compte tenu de l'intérêt particulier que nous portons au partenariat avec les Etats de l'ouest du continent, le gazoduc représente pour nous plus qu'un projet bilatéral entre deux pays frères. Notre souhait est qu'il soit plus largement un projet stratégique profitable à l'ensemble de la région de l'Afrique de l'ouest (... ) Eu égard à la dimension continentale du gazoduc, nous y voyons aussi un projet structurant promettant d'arrimer l'Afrique et l'Europe', a indiqué Mohamed VI.

Le Togo est un soutien historique du Maroc, tant sur le plan diplomatique qu'économique.