Algérie: Le ministre de la Santé rencontre les représentants du SNECHU

Alger — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu une délégation du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), dans le cadre des rencontres pour la concrétisation du troisième axe de la feuille de route du secteur relatif à la relance du dialogue avec les partenaires sociaux, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre du renforcement et de la promotion du dialogue, conformément au troisième axe de la feuille de route du secteur de la santé intitulé Plan d'activités au profit du patient, portant sur la relance du dialogue avec les partenaires sociaux, le ministre de la Santé a reçu lundi une délégation du SNECHU, conduite par Pr. Rachid Belhadj", précise le communiqué.

Lors de cette rencontre consacrée à l'examen de plusieurs points concernant les professionnels du secteur, M. Saihi a affirmé "son attachement et son engagement à renforcer le principe du dialogue responsable avec les partenaires sociaux, afin d'améliorer la situation de cette catégorie à tous les niveaux et d'optimiser la prise en charge de la santé publique".

Le ministre s'est dit disposé "à écouter toutes les préoccupations, les propositions et les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, en vue d'améliorer leur situation socioprofessionnelle et celle des personnels du secteur en général", soulignant que le partenaire social "n'est pas uniquement un simple syndicat avec lequel on dialogue sur des revendications précises, mais aussi un partenaire qui peut formuler des propositions et fournir des solutions à même de contribuer au développement du secteur".

Le président du SNECHU a salué l'intérêt accordé par la tutelle, et à sa tête, le ministre de la Santé, à l'effet de "consacrer la culture du dialogue sérieux avec le partenaire social", formant le vœu de "voir le ministère de tutelle accompagner le syndicat qu'il préside, dans le traitement de l'ensemble des problèmes et des conditions de travail des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires".

Le président et des membres du SNECHU ont présenté un exposé exhaustif sur la situation et les difficultés auxquelles sont confrontés certains établissements hospitaliers, relevant "la nécessité de prendre en charge les revendications soulevées dont l'amélioration de la situation socioprofessionnelle de cette catégorie, notamment en ce qui a trait à l'activité complémentaire réglementée, l'augmentation des salaires, le renforcement des ressources humaines et la promotion des programmes de jumelage ainsi que la réunion des conditions idoines à cet effet".

Au terme de cette réunion sanctionnée par "une convergence des vues", le président du SNECHU a réitéré "l'engagement de cet organisme de redoubler d'effort au service du système sanitaire et d'oeuvrer en tant que partenaire, de concert avec le ministère, afin de proposer des solutions aux différents problèmes rencontrés par les centres hospitaliers".

Le ministre de la Santé a, en outre, réaffirmé son "soutien à tous les syndicats actifs du secteur de la santé", les rassurant que "les portes du dialogue resteront toujours ouvertes", conclut le communiqué.