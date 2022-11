Ile Maurice: L'opposition parlementaire s'active en vue des municipales

Même s'il n'y a aucun signe allant en ce sens, les partis d'opposition se préparent déjà pour les municipales qu'ils estiment imminentes. Une rencontre de leurs leaders a eu lieu hier afin de jeter les bases pour un accord en vue de ce scrutin.

Cela fait des mois que les partis composant l'opposition parlementaire, le Parti travailliste (PTr), le Mouvement militant mauricien (MMM), le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et le Rassemblement mauricien (RM), ont annoncé qu'ils iront ensemble pour les élections municipales et cela a été confirmé hier. En effet, à l'issue d'une rencontre qui a réuni Xavier-Luc Duval, Navin Ramgoolam et Paul Bérenger chez ce dernier, hier matin, le leader de l'opposition a annoncé que l'opposition parlementaire, dont le RM, s'active en vue de ce scrutin. Selon Xavier Duval, vu les mouvements du côté du gouvernement, il est probable que les municipales se tiennent assez rapidement. De ce fait, l'opposition se prépare à affronter le Mouvement socialiste militant (MSM) et ses alliés comme une seule équipe.

Xavier Duval a annoncé que les présidents et secrétaires généraux des quatre partis politiques se rencontreront probablement vendredi prochain pour des discussions approfondies sur la préparation de cet arrangement électoral. Le leader de l'opposition a précisé qu'au cours de la réunion, qui a duré cinquante minutes et qu'il a qualifiée de très positive, seules les municipales étaient à l'agenda. À noter que Nando Bodha ou encore Arvin Boolell n'étaient pas présents à cette rencontre.

Il nous revient que c'est Navin Ramgoolam qui a voulu que cette rencontre ait lieu au plus vite. Depuis la semaine dernière, il a voulu rencontrer Paul Bérenger et Xavier Duval, mais le leader de l'opposition a indiqué qu'il était pris et de ce fait, aucune rencontre n'a pu avoir lieu. Le leader de l'opposition n'avait pas apprécié la présence du PTr, dont son leader, au rassemblement organisé le samedi 29 octobre à la place d'Armes, Port-Louis. Après la réponse de Xavier Duval samedi dernier concernant l'arrestation de Bruneau Laurette, qui a suggéré que ce soient les politiciens qui ont assisté au meeting de Bruneau Laurette qui devaient répondre à une telle question, il y a eu un froid entre le PTr et Xavier Duval. Toutefois, Navin Ramgoolam a voulu que cette rencontre tant annoncée ait lieu et il a finalement eu raison. Pour rappel, à hier matin, plusieurs membres du PTr, de même ceux du PMSD et du MMM, n'étaient pas au courant de la rencontre.

Entre 30 et 90 jours pour organiser les municipales après le "writ"

Selon la "Representation of The People Act", une fois le "writ" émis par la commission électorale, les élections municipales peuvent être organisées entre 30 et 90 jours plus tard. Après l'émission du "writ", la date du "Nomination Day" est fixée, entre 15 et 30 jours. Et la date des élections sera fixée entre 15 et 60 jours après l'inscription des candidats. Donc, si jamais les élections municipales doivent se tenir cette année, elles doivent avoir lieu au plus tard le 18 décembre, car après cette date, la période festive s'annonce. Pour cela, le "writ" des élections doit être émis avant le 20 de ce mois. Mais pour l'heure, seul le Premier ministre sait quand les élections municipales auront lieu. Un membre du MSM ne pense pas que de telles élections se tiendront cette année, car il estime que la période n'est pas propice pour l'alliance gouvernementale. Par ailleurs, la nouvelle liste des électeurs sera prête le 30 novembre. Cette liste sera valable pour tout scrutin qui sera organisé entre le 1er décembre 2022 et le 15 août 2023. À partir de l'année prochaine, l'enregistrement des électeurs se déroulera comme c'était le cas avant la pandémie, soit durant les premières semaines de l'an prochain. Du côté de la commission électorale, on affirme qu'elle est prête à organiser n'importe quelle élection dans la période prescrite par la loi.