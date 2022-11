Egypte: Cairo Water Week - QNET préconise l'accès à l'eau propre et salubre à la veille de la COP27

Casablanca — La société mondiale de vente directe e-commerce, QNET, a mis en avant ses initiatives de durabilité, dont HomePure, son système innovateur de filtration des eaux, lors de la 5ème édition annuelle de la Cairo Water Week qui s'est tenue à la veille de la 27ème Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27).

"La société a fait usage de cet évènement--qui joue le rôle de plateforme préparatoire pour la COP27 et qui fait partie des plus grands forums en Égypte pour adresser les questions d'atténuation de la pénurie d'eau--pour nouer le dialogue avec les décideurs clés et préconiser les mesures relatives aux défis du climat et de l'eau et de la sécurité de l'eau en Moyen-Orient", indique QNET dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, Hussam Eldin Elmilliegi, Directeur Général Adjoint Régional MENA (Middle East and North Africa - Moyen-Orient et Afrique du Nord) à QNET, explique que l'engagement de la société pour la résilience de l'eau naît de leurs valeurs fondamentales de service, durabilité, et leadership.

"En outre de livrer à nos clients des solutions d'eau qui sont innovatrices, efficaces sur le plan des ressources, et fiables, nous travaillons en continu avec les organisations et les partenaires locaux afin de renforcer les communautés en défendant la conservation d'eau et la durabilité", a-t-il noté.

Selon M. Elmilliegi, les contraintes sur les approvisionnements en eau dans les zones à précipitations imprévisibles, comme au Moyen-Orient, ont forcé des millions d'individus à subir les graves pénuries d'eau. "Aujourd'hui, la situation est exacerbée davantage par la crise constante du climat. Le rôle des gouvernements d'État, les entités privées, et les communautés est essentiel pour aborder la crise d'eau actuelle", a-t-il poursuivi.

En tant qu'entreprise globale qui s'engage à apporter une contribution sociale positive, QNET soutient le développement des communautés sains, sûrs, et prospères, a ajouté le responsable régional, se félicitant du partenariat entre QNET et le Manchester City Football Club pour leur campagne sur les médias sociaux "World Water Day Bottle Selfie" qui a encouragé l'utilisation des bouteilles réutilisables afin de réduire les déchets plastiques et améliorer l'accès aux sources d'eau potable.

"Cette campagne a non seulement aidé à réduire l'usage d'à peu près 90.000 bouteilles en plastique et à économiser 32.000 litres d'eau en production des boissons embouteillées, mais elle a reçu un prix d'entreprise internationale pour son large impact et sa créativité", a-t-il enchaîné.

La Cairo Water Week est organisée par la Délégation de l'Union Européen en Égypte en collaboration avec le ministère égyptien des ressources en eau et de l'irrigation. Cette année, l'évènement a réuni les législateurs, diplomates, représentants des agences de l'ONU et des organisations régionales, institutions et les donateurs, experts des institutions publiques et privés, et les médias pour adresser les politiques, stratégies et plans clés destinés à combattre les défis du climat et de l'eau, en préparation pour la prochaine conférence sur les changements climatiques, la COP27.

La pénurie d'eau, ou le manque d'accès aux sources en eau saines et durables, constitue un des plus grands enjeux dans le domaine de l'environnement, qui menacent la santé et le niveau de vie de la société moderne. Sans accès durable aux sources d'eau sûres, les populations ne peuvent gérer ni leurs tâches domestiques ni leurs besoins sanitaires, ce qui nuit davantage à leur qualité de vie.

De son côté, Malou Caluza, CEO de QNET a souligné que le changement de climat concerne plus que notre approvisionnement en eau. "Cela affecte comment nous vivons et comment fonctionnent nos communautés. Nos initiatives qui favorisent la durabilité de l'eau représentent un aspect de l'investissement que fait QNET pour un avenir plus vert et plus inclusif. Nous collaborons étroitement avec les intervenants clés multiples, tels que les agences gouvernementales et les partenaires locaux, pour défendre les stratégies durables, en accord avec nos valeurs fondamentales, pour atténuer les effets du changement climatique".

Par exemple, QNET a lancé son initiative Héritage Vert en association avec la B Corporation-certifié EcoMatcher pour attaquer à la déforestation mondiale et pour conserver les territoires pour la protection de la faune.

En outre, la société fait transition de tous ses emballages pour agir durablement, et fait sélection des fournisseurs certifiés écologique et utilise les matériaux recyclables. Tous les salariés QNET donnent leur temps privé en actions bénévoles au sein de leurs communautés.

A ce jour, les employés de QNET ont contribué plus de 100.000 heures pour les causes diverses dans plus de 20 pays.

La société est aussi proactive dans son engagement auprès des projets internationaux de durabilité à travers sa branche RSE: RYTHM Foundation. La fondation championne les projets en accordance avec les objectifs de développement durable de l'ONU --ODD 4 (accès à l'éducation pour tous), ODD 5 (égalité entre les sexes), ODD 8 (accès à des emplois décents), et ODD 11 (villes et communautés durables)-- afin de soutenir, encourager et habiliter les communautés en marge dans 30+ pays.

Basée en Asie, QNET est l'une des premières sociétés mondiales de vente directe E-Commerce, offrant une large gamme de produits qui permettent aux gens de vivre des vies meilleures. Le modèle d'affaires QNET est proche du citoyen.

Alimenté par le pouvoir du E-Commerce, QNET a contribué à habiliter des millions d'entrepreneurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Le siège social de QNET est à Hong Kong, avec une présence dans 25+ pays dans le monde à travers les filiales, succursales, agences partenaires et franchises.

QNET est membre de l'Association de Vente Directe dans de nombreux pays, ainsi que la Hong Kong Health Food Association et la Health Supplements Industry Association à Singapour, entre autres.

QNET est aussi actif dans les parrainages sportifs à l'échelle globale. Parmi les partenariats les plus importants sont Partenaire de Vente Directe pour le Manchester City Football Club et pour la Ligue des Clubs Africains de la CAF.