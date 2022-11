Algérie: La Protection civile lance une campagne de sensibilisation sur les risques liés à la saison hivernale

Alger — La direction générale de la Protection civile a lancé, mardi, à travers le territoire nationale, une campagne de prévention et de sensibilisation des citoyens sur les risques liés à la saison hivernale, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Au programme de cette campagne, plusieurs activités dont des journées portes ouvertes au niveau des unités de la Protection civile, des caravanes qui sillonneront les différentes localités et l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des messages et sensibiliser les citoyens sur les dangers des inondations, le risque d'asphyxie et les dommages qui peuvent être générés, ainsi que les comportements à adopter afin de préserver leur vie, souligne le communiqué.

Selon la même source, "les activités de sensibilisation de proximité vont se poursuivre durant toute la saison hivernale".

La Protection civile rappelle, dans ce contexte, que plusieurs cas de décès par asphyxie sont enregistrés chaque année, précisant qu'en 2021, 175 personnes sont décédées par asphyxie.

"La majorité des décès par asphyxie est due à une erreur de prévention en matière de sécurité", a-t-elle affirmé, soutenant que les accidents résultent, essentiellement, de "la mauvaise ou le manque de ventilation, la non-conformité des équipements de chauffage, le mauvais montage et mise en œuvre de ces équipements par un personnel non qualifié".

Par ailleurs, la Protection civile déplore le décès, en 2021, de 26 personnes dans des inondations qui ont affecté plusieurs régions du pays, alors que 181 autres personnes ont été sauvées d'une mort certaine durant la même période.

Elle appelle, à ce propos, les citoyens à observer quelques consignes de sécurité en cas d'inondation dont la nécessité de "rester loin des Oueds et bords d'Oueds", de "surveiller les enfants et les sensibiliser sur les dangers de se rapprocher des Oueds", d' "éviter les tentatives de traverser les torrents à pied, à la nage ou même en voiture" et d' "éviter de se mettre à l'abri sous les tunnels ou sur les ponts".

La Protection civile exhorte les citoyens à "ne pas s'engager en zone inondée", à "couper l'électricité et le gaz en cas d'infiltration d'eaux pluviales", à "Monter les meubles, appareils électriques et autres effets personnels aux étages supérieurs" et à "prévoir des moyens d'éclairage de secours".