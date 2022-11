Afrique: Marche verte - L'agence Tass souligne l'importance accordée par SM le Roi au Gazoduc Nigeria-Maroc

Moscou — L'agence de presse russe Tass a repris, lundi, de larges extraits du discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 47ème anniversaire de la Marche verte, soulignant l'importance accordée par SM le Roi au projet de Gazoduc Nigeria-Maroc.

L'agence de presse russe met l'accent plus particulièrement sur l'importance du Gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP) en tant que "projet structurant" promettant d'arrimer l'Afrique et l'Europe et d'assurer la sécurité énergétique.

L'agence met également en avant le souhait du Souverain que le NMGP "soit plus largement un projet stratégique profitable à l'ensemble de la région de l'Afrique de l'ouest, dont la population dépasse 440 millions d'habitants".

"Outre le Maroc et la Mauritanie, ce Gazoduc offre aux quinze pays de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), des opportunités et des garanties en matière de sécurité énergétique et de développement socio-économique et industriel", écrit l'agence.

Soulignant la vocation voulue par le Souverain pour cette initiative destinée aux générations présentes et futures, TASS met en exergue la dimension continentale de ce projet né en 2016 de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI et du Président nigérian, Muhammadu Buhari.

"Destiné aux générations présentes et futures, le projet œuvre en faveur de la paix, de l'intégration économique du continent africain et de son développement commun," écrit l'agence, reprenant le discours royal adressé, dimanche soir, à la nation à l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse Marche verte.

A sa livraison, le gazoduc Maroc-Nigéria s'étendra sur près de 5.660 kilomètres et longera la côte Ouest Africaine avant de se raccorder au gazoduc Maghreb-Europe, puis au réseau gazier européen, conclut l'agence.