Afrique: Comment le changement climatique met en danger la survie des chiens sauvages d'Afrique

Les animaux sauvages réagissent et s'adaptent au changement climatique de diverses manières. Certaines adaptations sont plus évidentes. Les plantes à fleurs, par exemple, fleurissent plus tôt chaque année dans certaines parties de l'hémisphère nord, car le changement climatique fait apparaître le printemps de plus en plus tôt dans le calendrier.

D'autres adaptations sont plus discrètes, comme nous l'avons découvert dans le cas du chien sauvage africain, ou "lycaon".

Le lycaon est un grand carnivore menacé d'extinction dont la population mondiale compte moins de 700 meutes (moins de 7 000 individus) réparties sur le continent africain en sous-populations isolées. Ils élèvent généralement leurs petits pendant les mois les plus frais de l'année. Cependant, notre nouvelle étude montre qu'ils s'adaptent au réchauffement des températures en donnant naissance plus tard chaque année, car ils suivent la diminution de la période fraîche.

En suivant le sort de 60 meutes de lycaons dans le delta de l'Okavango au Botswana - la plus grande sous-population restante de l'espèce - nous avons appris que la date moyenne de mise bas est désormais plus de trois semaines plus tard qu'il y a trente ans. Ce décalage correspond presque parfaitement à une augmentation de la température quotidienne moyenne de 1,6 °C au cours de la même période.

À première vue, notre conclusion selon laquelle les lycaons suivent le rythme du réchauffement suggère qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les chiots nés pendant les mois les plus frais ont plus de chances de survivre. Ne s'agit-il donc pas d'une stratégie efficace pour faire face à un climat changeant ? Malheureusement non.

La période la plus fraîche de l'année étant également de plus en plus courte, l'effet net du suivi de ces changements de température est que les lycaons élèvent désormais par inadvertance leurs petits dans des températures plus chaudes.

C'est un problème car nous avons déjà montré que des températures plus élevées après la naissance affectent le taux de survie des petits au Kenya, et notre nouvelle étude montre la même chose au Botswana.

Pendant les trois mois de l'année, lorsque les petits vulnérables restent dans la sécurité de la tanière, la meute doit parcourir de longues distances entre ses terrains de chasse et la tanière. Il est possible que les coûts de déplacements liés à ces livraisons quotidiennes de viande expliquent pourquoi moins de petits ont tendance à survivre aux périodes les plus chaudes de l'année. Il est également possible que les températures plus chaudes affectent le succès de la chasse des chiens. Enfin, les températures élevées sont également liées à une baisse du taux de survie des adultes. Cela peut être dû à des facteurs tels que le coût énergétique de la chasse à des températures élevées.

L'augmentation de la mortalité est une grande menace pour une espèce comme le lycaon, dont la survie dépend de son nombre. En effet, la taille de la meute est inextricablement liée à leur survie et à leur succès. Moins de petits survivants signifie moins de futurs auxiliaires pour trouver de la nourriture, ce qui entraîne une diminution du nombre de petits l'année suivante, qui à son tour entraîne une diminution du nombre d'auxiliaires - voilà la situation.

Aller de l'avant n'est pas une option

Malheureusement, il n'est pas possible de se déplacer vers des environnements plus adaptés. Les lycaons ont la réputation d'avoir un vaste territoire, les meutes individuelles occupant des domaines vitaux de plusieurs centaines à plus de mille kilomètres carrés. Confinés à seulement 7 % de leur aire de répartition historique, ils n'ont pas beaucoup de place, et les populations sont naturellement réticents à partager un espace supplémentaire avec des prédateurs qui menacent leur bétail.

En effet, les populations se vengent des pertes de bétail en empoisonnant et en abattant les lycaons, et l'exposition aux maladies des chiens domestiques contribue à leur déclin.

Pourquoi cela est-il important ?

Les lycaons sont pris dans une sorte de piège. Ils s'adaptent à la hausse des températures en utilisant un indice qui, grâce au changement climatique, ne permet plus de prévoir avec précision les meilleures conditions de reproduction.

S'il n'est certainement pas la seule espèce à présenter un changement de comportement lié au climat, le lycaon est, à notre connaissance, le seul grand mammifère carnivore pour lequel un tel changement a été documenté. Le suivi des populations de grands carnivores sur plusieurs décennies étant difficile et coûteux, de telles données à long terme n'existent pas ou n'ont pas été évaluées pour la plupart des grands carnivores.

Cependant, chaque fois que nous recherchons un impact de la température sur les lycaons, nous découvrons quelque chose de nouveau et d'inattendu. Les effets du climat sur le comportement, les populations et le cycle de vie des grands carnivores pourraient bien être plus répandus qu'on ne le pensait. Comme les grands carnivores jouent un rôle important dans le façonnement des écosystèmes, ces impacts ont des implications beaucoup plus larges.

Compte tenu des prévisions d'augmentation continue des températures dans l'ensemble de leur aire de répartition, les effets du changement climatique sur cette espèce déjà menacée - et d'autres comme elle - sont très préoccupants.

Neil R Jordan, Senior lecturer, UNSW Sydney

Briana Abrahms, Assistant Professor of Biology, University of Washington

Daniella Rabaiotti, Postdoctoral Researcher, Zoological Society of London

Kasim Rafiq, Postdoctoral Researcher in Wildlife Ecology and Conservation, University of Washington

Rosie Woodroffe, Professor, Zoological Society of London