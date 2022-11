Afrique: COP 27 - L'UA appelle à la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat

Le président en exercice de l'Union africaine (UA) a exprimé son espoir que le sommet de Charm el-Cheikh, en Egypte, marque un tournant décisif dans la démarche de lutte contre le changement climatique.

Macky Sall a réitéré son appel aux dirigeants mondiaux pour qu'ils adhèrent aux résultats de l'Accord de Paris sur le climat et à une transition verte de manière juste et équitable. " Le continent africain s'élèvera au principe de la responsabilité conjointe pour faire face au changement climatique", a déclaré le président du Sénégal et de l'UA, dans son discours prononcé à l'occasion du sommet sur le climat, COP 27, au niveau présidentiel. " Notre continent détient un quart des forêts tropicales restantes qui offrent à la planète un refuge sûr pour la biodiversité", a-t-il ajouté, avant de formuler le vœu que Charm el-Cheikh marque un " tournant décisif " dans cette voie. Et de poursuivre: "Nous finançons des projets verts visant à s'adapter au changement climatique et ce par l'endettement et non pas par le financement des pays riches ".

"Nous sommes dans un chaos climatique et nous nous dirigeons vers l'enfer ", a affirmé, pour sa part, le chef de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, dans son discours le 7 novembre, en présence d'un certain nombre de dirigeants et de délégations du monde entier. Il pense que "l'humanité a deux options, soit la disparition, soit la coopération pour faire face aux effets de la crise du changement climatique". "La bonne nouvelle maintenant, c'est que nous savons ce que nous devons faire pour lutter contre la crise climatique, nous avons la capacité financière pour agir", a-t-il conclu.

Les travaux du sommet de la COP27 à Charm el-Cheikh ont commencé, le 6 novembre, au niveau procédural. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a été élu à la tête de la conférence, succédant au Britannique Alok Sharma.