Afrique Centrale: Région des Grands Lacs - Des parlementaires réfléchissent sur la lutte contre la corruption

Le Forum des Parlements des Etats membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (FP-Cirgl) organise, du 7 au 10 novembre à Brazzaville, en collaboration avec le Parlement congolais, les septième et neuvième réunions statutaires des commissions " Démocratie et bonne gouvernance " et " Paix et sécurité ".

Les assises regroupent les parlementaires venus des douze Etats membres du FP-Cirgl, notamment l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine (RCA), la République du Congo, le Kenya, le Rwanda, la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud, le Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. La septième réunion de la Commission " Démocratie et bonne gouvernance ", qui s'est ouverte le 7 novembre à l'hémicycle du Sénat, est une occasion pour les participants de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des résolutions et recommandations adoptées par l'assemblée plénière dans ce domaine. Il s'agit également pour les parlementaires de réfléchir sérieusement sur les questions relatives à la lutte contre la corruption.

" Depuis sa création, la commission Démocratie et bonne gouvernance a organisé plusieurs réflexions et débats sur des thèmes liés à cette problématique dans la Région des Grands Lacs ", ont précisé les organisateurs.

Selon le premier secrétaire du Sénat, Julien Epola, les questions de démocratie et de bonne gouvernance constituent des préoccupations majeures et permanentes dans le monde, en raison de leur impact dans le développement socio-économique des Etats. " Chers parlementaires membres de la commission, c'est le lieu et le moment de vous exhorter à un travail efficient ; car, il vous revient de mener des réflexions approfondies sur les sujets qui vous ont été confiés afin de proposer les bonnes politiques et stratégies devant permettre au FP-Cirgl d'atteindre ses objectifs et à la sous-région de connaître des avancées significatives sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance ", a-t-il exhorté, au nom du président du Sénat congolais, Pierre Ngolo.

Organisation interparlementaire réunissant les Parlements des Etats membres, le FP-Cirgl est une entité législative régionale ayant pour vocation de jouer un rôle dans la réalisation du mandat de la Cirgl. Le secrétaire général de cette organisation, Onyango Kakoba, a rappelé que l'objectif principal du FP-Cirgl est d'apporter une contribution parlementaire significative à la mise en œuvre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Ainsi, il intervient dans cinq domaines qui constituent ses commissions permanentes : " Démocratie et bonne gouvernance " ; Paix et sécurité " ; Questions humanitaires et sociales " ; " Développement économique, ressources naturelles et intégration régionale " ; " Femmes, enfants et personnes vulnérables ".

Insistant sur le rôle et la responsabilité des parlementaires dans la lutte contre la corruption qui gangrène cet espace, il a souligné la nécessité de contribuer efficacement à l'éradication de ce fléau. Onyango Kakoba a, par ailleurs, annoncé la tenue prochaine des ateliers sur le renforcement de la démocratie et les élections à Nairobi, au Kenya.

S'agissant de la neuvième réunion statutaire de la commission " Paix et sécurité ", elle se tiendra du 9 au 10 novembre. Les participants vont réfléchir, en effet, sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans les Etats membres de la Cirgl, précisément dans l'Est de la RDC, la RCA, le Soudan et le Soudan du Sud. Ils évalueront également la mise en œuvre des résolutions précédentes adoptées par l'assemblée plénière du FP-Cirgl dans le domaine de la paix et de la sécurité.