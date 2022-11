Congo-Kinshasa: Appui aux FARDC - La MONUSCO forme des forces spéciales congolaises à Rwampara

communiqué de presse

Dans le cadre de l'appui aux Forces armées de la RDC (FARDC), les forces spéciales guatémaltèques de la MONUSCO ont lancé jeudi 3 novembre 2022, en Ituri, la formation de deux pelotons de l'armée congolaise appelés à devenir des forces spéciales ou unités commandos pour combattre les groupes armés.

Quelque 64 soldats des FARDC encadrés par cinq (05) officiers et sous-officiers congolais suivront cette formation militaire intensive d'un mois, dispensée par 21 instructeurs guatémaltèques venus de Goma et qui se déroule au centre des FARDC à Rwampara, à environ 7 km de Bunia.

Ladite formation inclut, entre autres, le combat dans la jungle, le combat dans une zone urbaine, le maniement des armes, le secourisme, les instructions techniques sur le tir, le respect des droits humains, etc.

Selon Marc Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, " l'objectif de cette formation est de créer une force spéciale conjointe MONUSCO-FARDC en vue de conduire des opérations offensives contre l'ennemi dans le cadre de la protection des civils et de la lutte contre les groupes armés ".

" Dans le fond, il s'agit de préparer la troupe au combat dans tous les types de milieux, en forêt, en ville, partout... , et donc à être prête pour faire face à l'ennemi en renforçant ses capacités opérationnelles ", a-t-il précisé.

Du côté des FARDC, on se réjouit de ce nouvel appui de la MONUSCO à l'institution qui va justement lui permettre de mieux affronter l'ennemi qui utilise plusieurs techniques pour s'attaquer aux civils, notamment le combat dans la forêt ou en milieu urbain.

Jules Ngongo, porte-parole des FARDC en Ituri, affirme ainsi que " cette formation entre dans le cadre de la mutualisation des efforts en cette période de l'état de siège "

" La MONUSCO, qui est notre partenaire, est plus que jamais au côté des Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Cette formation s'inscrit donc dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, dont la formation et la dotation sont parmi les principaux piliers. Nous remercions la MONUSCO parce qu'elle va renforcer les capacités opérationnelles de nos éléments qui seront ainsi aptes à mener toutes sortes d'opérations, y compris dans la forêt ou en zone urbaine et de contribuer ainsi à mieux protéger les populations civiles des groupes armés ", a-t-il souligné.

L'appui aux FARDC fait partie intégrante du mandat de la MONUSCO. Une semaine plus tôt, la Mission avait doté la 32e région militaire des FARDC en Ituri de deux armureries temporaires à Bunia pour permettre à l'armée congolaise de stocker ses armes et munitions, permettant ainsi leur traçabilité et leur contrôle, pour la sécurité des populations.