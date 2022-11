Congo-Kinshasa: Recette imposée!

La prochaine session du processus de Nairobi devra commencer mercredi 16 novembre dans la Capitale kenyane.

Ce rendez-vous a été confirmé par un communiqué publié par la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (EAC) qui précise que cette décision a été prise après des consultations menées par le président burundais et président en exercice l'EAC, Evariste Ndayishimiye et le Facilitateur de l'EAC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta.

Au cours de cette réunion, une feuille de route a été élaborée pour la mise en œuvre de la voie politique, vers une solution durable à la paix et à la sécurité dans l'Est de la RDC. Elle a encouragé la poursuite de l'engagement complémentaire entre le processus dirigé par l'EAC et le processus de Luanda pour apaiser les tensions entre les Etats voisins de la RDC.

En outre, la réunion interministérielle de Luanda samedi 5 novembre dernier, a levé l'option du maintien du dialogue politique entre les autorités de la RDC et du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre les deux pays frères.

Pour leur part, le président en exercice de l'Union Africaine Macky Sall et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat exhortent toutes les parties prenantes à s'engager dans un Dialogue constructif, dans le cadre du mécanisme existant, le cadre de paix, de sécurité et de coopération de l'Union africaine pour la RDC et la région, et du dialogue de paix Intercongolais de la Communauté d'Afrique de l'Est. A cet égard, ils appellent toutes les parties à participer de bonne foi, au 3ème dialogue de paix intercongolais qui se tiendra à Nairobi du 4 au 13 Novembre 2022.

En attendant, à l'interne, le microcosme politique congolais s'oppose à cet énième dialogue sur la RDC alors qu'elle est agressée par un pays voisin membre des pays de l'Afrique de l'Est. Les chefs d'Etat de la région estiment que la solution de la crise en RDC, passe par le dialogue alors que Kigali ne veut pas en entendre parler de dialogue avec les FDLR avant d'évoquer le cas des rebelles burundais réfugiés au Rwanda et en RDC et Luanda. Pour sa part, il ne jure que par la manière forte contre les forces rebelles de Cabinda. La recette imposée à la RDC ne semble pas être potable pour les autres voisins qui se trouvent pratiquement dans la même situation d'insécurité.

Le gouvernement congolais se trouve comme pris dans un étau du dialogue décidé par les pays de la sous-région téléguidés par la France et les USA. Ce, alors que la dynamique interne ou mieux les pressions se multiplient pour manifester contre ces rencontres mais surtout, appeler à quitter les pays de l'Afrique de l'Est, pour leur manque de sincérité.

Rien ne présage d'une paix durable après ce dialogue. De tous les temps qu'il y a eu dialogue, c'est le Rwanda, au finish, faisant brandir le spectre des FDLR, déstabilise la RDC dans le souci d'accéder à ses minerais en vue de faire tourner son usine de raffinage d'or. Est-ce pour autant que ce prétendu dialogue aura donné satisfaction au pouvoir de Kagame vis-à-vis des Fdlr? Assurément non. Le gouvernement se trouve pris entre le marteau de sa population qui ne veut pas entendre parler de dialogue et l'enclume de la pression des pays de la sous-région qui y tiennent. Entretemps, il est prévu dans, à peu près de 14 mois, des élections en RDC.