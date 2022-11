Tanzanie: Délégation de l'Université Ethiopienne de Bahir Dar visite l'Université de Gezira

Medani — Le Recteur de l'Université de Gezira, Professeur Salah-Eddin Al-Arabi, a fait l'éloge, lorsqu'il a rencontré dans son bureau aujourd'hui la délégation de l'Université Ethiopienne de Bahir Dar, l'Institut des Textiles et de l'Institut de Technologie de Bahir Dar , de la vision de la partie Ethiopienne pour réaliser l'excellence dans l'éducation technologique, la recherche, l'innovation et le renforcement des capacités dans les divers domaines de la technologie et de génie à travers les études universitaires et celles supérieures qui contribuent à répondre aux besoins du développement industriel et national, l'expansion et le transfert de technologie, les services consultatifs et la participation communautaire qui affectent la vie des populations et améliorent leurs conditions économiques et sociales.

Le Recteur de l'Université de Gezira a exprimé son accueil pour pousser en avant les champs de coopération dans les domaines de la science et de la recherche et pour transférer l'expertise entre les deux parties.

Par ailleurs, les membres de la délégation ont informé le Recteur de l'Université de Gezira du rôle de l'Université de Bahir Dar et de l'Institut au service de la communauté, qui devrait avoir un impact national à travers la dissémination de technologies axées sur les besoins de la communauté locale et du secteur industriel.