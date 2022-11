Afrique: Souveraineté - La Chine "solidaire" de Maurice et préoccupée par la posture US

Lors d'un dîner dialogue organisé dans le cadre du 20e congrès du parti communiste chinois, son représentant local, Zhu Liying, n'a pas caché son irritation face aux tentatives des États-Unis de soutenir la quête d'indépendance de Taïwan. Il n'écarte pas le recours à la force si son pays se retrouve sans choix.

Avec la décision du nouveau gouvernement britannique, mené par Rishi Sunak, de changer son fusil d'épaule par rapport aux refus répétés de céder du terrain sur la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos qui abrite une base militaire américaine, un message ne fera certainement pas plaisir à ces derniers ; par contre, et un autre apportera du baume au coeur des dirigeants locaux. Il s'agit du message de Zhu Liying, ambassadeur à Maurice de la République Populaire de Chine (RPC), qui vient d'organiser le 20e congrès du Parti communiste chinois (PCC).

"Comme vous le voyez, disaitil, le samedi 29 octobre lors d'un dîner dialogue au restaurant Opium, auquel assistaient des observateurs politiques comme l'ex-président de la République Cassam Uteem et l'ex-ministre des Affaires étrangères Jean Claude de l'Estrac, la mondialisation connaît aujourd'hui d'énormes difficultés. Non pas à cause du Covid, mais à cause de l'esprit de la nouvelle guerre froide. Les pays occidentaux, notamment les USA, tiennent à se déconnecter de la Chine, voire faire barrage à la Chine, à commencer par la question du semi-conducteur, pour empêcher son développement. À travers le 20e congrès du PCC, la Chine a réaffirmé la continuation de sa politique d'ouverture et de coopération avec le reste du monde. Parce que nous croyons profondément à l'ouverture et à la coopération. Le monde d'aujourd'hui est tellement interdépendant. La déconnexion est une épée à double tranchant. Le blocage du semi-conducteur américain fait mal, certes, à la Chine. Mais les entreprises américaines subissent aussi des pertes énormes puisqu'un tiers de leur marché se trouve en Chine."

C'est en ces mots que l'ambassadeur va ensuite expliquer la volonté et la capacité de la Chine à rebondir face aux obstacles que certaines puissances placent devant elle. "Ce n'est pas parce que les Occidentaux ferment la porte à la Chine que la Chine ne marche plus. Dans le temps, même sous l'embargo total des Occidentaux, la Chine a su réaliser par elle-même autant d'avancées technologiques nouvelles. Un exemple : les Américains ont toujours interdit la coopération avec la Chine dans l'International Space Station, (ISS). Aujourd'hui, la Chine a réalisé sa propre station spatiale habitée et elle est la première à embarquer sur la face cachée de la Lune. Plus forte la pression, plus haut le rebond. C'est naturel."

Recours à la force

Les attaques contre les Américains dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine auront permis au chef de la diplomatie de Chine à Maurice d'être plus direct dans sa sortie contre les États-Unis. Il évoque même le recours à la force si les Américains devaient intensifier leur intervention dans les affaires intérieures de la Chine sur la question de Taïwan.

"Aujourd'hui, sur la question de l'Ukraine, les USA nous accusent d'ambiguïté. Sur la question de Taïwan, ils nous accusent d'agressivité. Vous savez, Mesdames et Messieurs, dans la vie, il y a des pyromanes qui, après avoir mis le feu, se déguisent en sapeurs-pompiers pour se faire plaisir. La superpuissance numéro un qui agresse le monde entier se déguise en défenseur de la paix pour accuser les autres. En réalité, la Chine a toujours préconisé la paix et le règlement du conflit en Ukraine par la négociation. Sur Taïwan, nous voulons une réunification pacifique depuis sept décennies. Mais s'il y a des interventions militaires étrangères et s'il y a la proclamation de l'indépendance par des séparatistes, le recours à la force reste un choix obligé, contre les forces étrangères et contre les séparatistes, mais pas contre la population de Taïwan, nos frères et soeurs."

Finalement, l'ambassadeur a donné à comprendre à l'auditoire que s'il devait y avoir un point commun entre Maurice et la RPC, l'unanimité aurait pu se faire autour du principe de souveraineté. Car dans la pratique, tout comme Maurice revendique avec force sa souveraineté sur l'archipel des Chagos, la Chine en fait autant pour sa souveraineté sur Taïwan. "Je tiens à saluer le gouvernement et le peuple mauriciens pour leur compréhension et leur soutien fermes sur la question de Taïwan. Nos deux pays ont connu un passé historique similaire. La question de souveraineté et d'intégrité territoriale reste toujours une question d'intérêt fondamental pour nous tous. Et la Chine reste fermement aux côtés de Maurice sur la question des Chagos."