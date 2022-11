Afrique: Construction de logements - Shelter-Afrique accorde une ligne de crédit de 13 millions de dollars à la Banque populaire de Mauritanie

Le Conseil d'administration de Shelter-Afrique, la société financière panafricaine du développement du logement, a approuvé une ligne de crédit de 13 millions de dollars EU à la deuxième plus grande banque de Mauritanie, la Banque populaire de Mauritanie (Bpm).

Selon un communiqué de presse, le prêt, d'une durée de 10 ans et assorti d'un moratoire de 24 mois, servira à accorder des prêts hypothécaires aux fonctionnaires et au personnel d'entreprises privées et parapubliques bien établies. La facilité pourra également être utilisée pour accorder des prêts aux entreprises clientes de Bpm pour l'acquisition et la commercialisation de matériaux de construction.

Commentant l'accord, le directeur général par intérim de Shelter-Afrique ; Kingsley Muwowo, a déclaré que la ligne de crédit permettra à la banque de développer ses opérations dans le domaine du logement abordable et de contribuer à résoudre le problème de la pénurie de logements en Mauritanie.

"De nombreux pays africains sont confrontés à une pénurie de logements et la Mauritanie ne fait pas exception. L'approbation de la

facilité de 13 millions de dollars à la Banque Populaire de Mauritanie réaffirme notre engagement à répondre à la pénurie de logements de la Mauritanie en fournissant des solutions de logement abordables pour ses citoyens ", a déclaré M. Kingsley.

Il s'agit de la troisième ligne de crédit que Shelter Afrique a accordée à la Banque Populaire de Mauritanie, les deux prêts précédents ayant été entièrement remboursés.

Pour sa part, le directeur général de la Banque populaire de Mauritanie, Limam Ebnou, a salué le partenariat de longue date entre les deux institutions.

"Notre partenariat avec Shelter-Afriques remonte à 2011, lorsque la Société Mauritania Leasing, devenue en 2012 la Banque populaire de Mauritanie a bénéficié de sa première facilité. "Nous sommes heureux de nous associer à nouveau à Shelter-Afrique pour un projet d'une telle ampleur, en raison des nombreuses familles qui seront impactées.

Nous nous réjouissons du bon déroulement de cette relation et continuions ensemble d'explorer d'autres domaines d'intérêt ", a déclaré M. Ebnou.

Cette facilité devrait avoir un impact direct sur des centaines de familles, la banque ayant pour objectif de déployer le financement travers son réseau d'agences.

Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement créée par les gouvernements africains pour répondre à la nécessité d'un système durable de fourniture de logements et de projets d'infrastructure connexes en Afrique. Ses actionnaires sont 44 pays africains, la Banque africaine de développement, la Société africaine de réassurance et le Fonds de solidarité africain (Fsa).

Le mandat de la société est de fournir du financement par le biais de la dette, du quasi-fonds propres et des fonds propres aux institutions publiques et privées pour des projets de logement et d'infrastructure urbaine dans ses pays membres.

La Banque populaire de Mauritanie a été créée en 2012 suite à l'extension de la licence de la Société Mauritania Leasing, qui était

le dirigeant reconnu du marché du crédit-bail en Mauritanie. Elle offre une gamme de produits et services aux particuliers, professionnels et entreprises, en termes de dépôt, de financement et d'investissements participatifs. Au fil des années, la banque a construit un réseau dense d'agences couvrant la plupart des grandes villes du pays, avec plus d'une douzaine à Nouakchott seulement.