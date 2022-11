Afrique: Les "Tunisia Africa business meeting" se tiendront les 6 et 7 décembre

Dakar — La deuxième édition des rencontres d'affaires dénommées "Tunisia Africa business meeting" se tiendront les 6 et 7 décembre prochain, à Tunis, sous l'égide du ministère du Commerce et du Développement des exportations de la Tunisie, a-t-on appris jeudi de source diplomatique.

Cet "évènement majeur" dans le réseautage d'affaires et de partenariat en Afrique, vise à "générer près de 1000 contacts d'affaires à travers la participation de 200 entreprises tunisiennes et 100 opérateurs économiques provenant de 20 pays de l'Afrique subsaharienne", précise un communiqué des services de l'ambassade de la Tunisie à Dakar .

Le document transmis à l'APS renseigne que ces rencontres couvriront plusieurs secteurs porteurs dont l'agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques, l'habillement, l'industrie pharmaceutique.

Il cite également les matériaux de construction et les travaux publics ; les services de la santé ; de l'éducation ; de la formation et des technologies de la communication et de l'information.

Outre les rencontres B to B, une séance plénière, des workshops et des visites d'entreprises meubleront le programme de l'évènement, fait-on savoir dans le communiqué.

La rencontre d'affaires ambitionne d'apporter sa contribution aux efforts déployés pour l'intégration économique africaine et le développement des échanges intra-africains dans un cadre de plus en plus favorable notamment suite à l'entrée en vigueur de la ZLECAF (zone de libre-échange économique africaine) et l'adhésion de la Tunisie à la COMESA (marché commun de l'Afrique orientale et australe, note le texte.