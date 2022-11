Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Novembre 2022

Burkina Faso : Gouvernement- Roch Donatien Nagalo démissionne du commerce

Le ministre en charge du commerce, Roch Donatien Nagalo, contesté par une partie de commerçants et commerçantes, a décidé de démissionner ce mardi 8 novembre 2022 à Ouagadougou. Il a fait une déclaration face à la presse, au regard des contestations suscitées par sa nomination. Il a invité ses « détracteurs » à suivre la voie de la justice s’ils ou elles estiment avoir des « choses » à lui reprocher. Il n’a pas manqué de souhaiter bon vent au nouveau ministre qui sera nommé, ainsi que plein succès au gouvernement Kyelem…(Source : Burkina24)

Guinée : Gestion de la Transition- Une autre crise à l’horizon

En Guinée, les germes d'une nouvelle crise sociale à l'horizon. Et pour cause, le mouvement syndical s'oppose à une réforme majeure décidée par le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, modifiant les horaires de travail pour les fonctionnaires de l’administration publique. Désormais, dans la fonction publique, du lundi au jeudi, le travail commence à 8H et prend fin à 18 H avec 2H de pause à partir de 12H, et le vendredi de 8H à 17H avec une pause de 2H à partir de 13H. Ce changement majeur n'est pas du goût des dirigeants de la classe ouvrière qui dénoncent une décision isolée prise de manière unilatérale. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Refus de test Adn de Sonko - Le bureau politique du pastef s’interroge

Selon seneweb, pour Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a établi le complot, au-delà de tout, pendant son audition. Il a apporté des pièces à conviction irréfutables devant le doyen des juges.Il ajoute que l'audition s'est déroulée sans effusion de sang, parce que les droits du leader du Pastef ont été respectés. C'est donc Macky Sall qui doit arrêter de faire dans l'arbitraire et d'essayer d'intimider les Sénégalais de manière générale.Quid du test ADN qu'Ousmane Sonko aurait refusé ? Diomaye Faye note que ce dont la justice a besoin pour dire le droit c'est des pièces à conviction avec lesquelles Sonko a démontré le complot. "Les patriotes ne laisseront jamais Ousmane Sonko donner une demi-goutte de son sang. La justice a besoin de preuves pour dire le droit et non de son sang pour aller voir je ne sais qui", explique Bassirou Diomaye Faye.

Côte d’Ivoire : Identification- Un appui de l’Ue à l’Oneci

L'Union européenne a octroyé un fonds de 3,3 milliards de Fcfa à l'Office national de l'Etat civil et de l'identification dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'Etat civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. L'information a été communiquée mardi au cours d'une cérémonie de présentation des axes de cette stratégie. Il ressort que cette activité pilotée par le Civipol, partenaire technique du projet, a permis la digitalisation de 22 centres d'Etat civil sur 667 que compte le pays. Pour le directeur général de l'Oneci, Christian Ago, lorsque cette action viendrait à se généraliser, ce serait l'amélioration du taux d'enregistrement des actes d'Etat civil. (Source : Apa)

Mali : Lutte contre le terrorisme- L'appel aux Touaregs fait réagir

La situation demeure préoccupante dans la région de Ménaka où les combats se poursuivent entre l’EIGS et les mouvements armés, notamment le groupe armé progouvernemental Gatia et le MSA, le Mouvement pour le salut de l’Azawad.Les Touaregs sont appelés à la mobilisation pour la lutte contre les attaques de l'Etat Islamique. Les Touaregs sont appelés à la mobilisation pour la lutte contre les attaques de l'Etat Islamique. Housseini Ag Yehia, un ressortissant de la région de Ménaka, pense qu'il sera difficile d’appliquer le plan du général Gamou pour contrer les offensives de l’Etat islamique au grand Sahara. (Source : Dw)

Cameroun : Missions à l’étranger- Un Dg recadré pour des multiples voyages sans autorisation

La Directrice générale de la Cameroon Telecomunications aurait effectué ces missions sans l’autorisation préalable de sa tutelle, violant ainsi les dispositions d’une circulaire du premier ministre datant de 2018.Le ministre des Postes et télécommunications recadre le directeur général de Camtel. En cause, plusieurs voyages effectués sans l’accord de la tutelle. C’est donc un rappel à l’ordre que le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, a adressé le 3 novembre année courante au directeur général de la Cameroon Telecommunications (Camtel), Judih Yah Sunday.« Outre le fait que ces déplacements récurrents s’effectuent en violation des textes en vigueur, les rapports ou comptes rendus y afférents ne parviennent pas toujours à mon département ministériel ». (Source : actucameroun)

Centrafrique : Diplomatie- Bangui met fin au décanat accordé à la France

La ministre centrafricaine des Affaires étrangères vient d’écrire à son homologue française une lettre dans laquelle elle lui annonce que son pays met fin au décanat accordé au Haut représentant de la France auprès du chef de l’État centrafricain. Un statut qui a toujours fait de l’ambassadeur de France en Rca le doyen du corps diplomatique accrédité à Bangui en vertu d’un accord de coopération entre les deux pays. La cheffe de la diplomatie centrafricaine annonce à son homologue française que son pays met fin « au privilège totalement symbolique dont jouissait l’ambassadeur de France depuis le jour de l’indépendance de ce pays, le 13 août 1960, d’être le doyen du corps diplomatique ».(Source : abangui.com)

Rdc : Lutte contre le M23- L'armée bombarde des positions des rebelles

Selon Africanews, l'armée congolaise, qui a notamment déployé dans l'est de la RDC deux avions de chasse Sukhoï-25, a bombardé mardi matin des positions du mouvement rebelle M23, a-t-on appris auprès d'habitants et de source sécuritaire. L'armée congolaise, qui a notamment déployé dans l'est de la RDC deux avions de chasse Sukhoï-25, a bombardé mardi matin des positions du mouvement rebelle M23, a-t-on appris auprès d'habitants et de source sécuritaire.

Congo Brazza : Cop 27- La ministre de l’Environnement salue l’engagement royal en Afrique

La ministre de l’Environnement et du Développement durable en République de Congo, Arlette Soudan-Nonault, a salué l’engagement ferme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant l’environnement et les changements climatiques en Afrique. (Source : MAP EXPRESS)