Afrique Centrale: Al-Burhan - Soudan place de grands espoirs sur la mise en œuvre de l'Accord de Paris

Charm El-Cheikh — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé que le changement climatique est devenu l'un des plus grands phénomènes environnementaux qui hantent le monde entier, notant que ses répercussions ont directement affecté les secteurs vitaux liés aux moyens de vivres des populations, ajoutant que le Soudan, comme d'autres pays, a été affecté par ce phénomène.

S'adressant aujourd'hui à la Conférence de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) dans la ville Egyptienne Charm El-Cheikh, en présence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement et de leaders des organisations, Al-Burhan a affirmé l'engagement du Soudan à mettre en œuvre l'Accord sur les changements climatiques, tous les autres accords du Sommet de Paris sur le climat et le Protocole de Kyoto.

Son Excellence a noté que le Soudan a préparé et approuvé le document des contributions déterminées sur le niveau national, et l'a soumis au Secrétariat de la Convention-cadre, qui comprenait des projets dans les aspects de l'atténuation et de l'adaptation aux effets du changement climatique.

Al-Burhan a souligné que le Soudan place de grands espoirs sur la mise en œuvre de l'Accord de Paris et adopte des politiques de développement qui contribuent à réduire les émissions, conformément aux objectifs de développement durable, soulignant que le Soudan est affecté par les changements climatiques, en particulier dans les secteurs vitaux et productifs, qui ont conduit à des vagues de déplacements et de mouvements de population et provoqué des conflits sur les ressources parmi les communautés affectées par ces changements.

Le Président du Conseil de Souveraineté a fait allusion à la participation du Soudan aux forums régionaux, qui comprenaient la Conférence ministérielle régionale sur l'Environnement, la Migration et le Climat, a contribué au développement de la stratégie régionale pour le changement climatique pour les pays de l'IGAD, en plus de sa présidence de la Conférence régionale sur la Terre et les conflits à Kampala, qui affirme l'engagement du Soudan à ces cadres et accords régionaux et internationaux.