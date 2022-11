Algérie: Ali Belkacemi - Un artisan du métal alliant authenticité et créativité

Chlef — Ali Belkacemi est un artisan du métal qui s'applique depuis près d'une quinzaine d'années à la confection d'objets d'art en fil de fer et de cuivre, perpétuant ainsi un métier authentique et singulier reflétant un talent inné pour l'apprivoisement des métaux et pour la créativité.

L'histoire de M. Belkacemi avec l'art du métal a commencé en 2009, dans son petit atelier de la cité Ouled Mohamed de la ville de Chlef (200 km à l'Ouest d'Alger). Un espace où il donne libre court à son imagination et à ses doigts experts dans le maniement des fils de fer et de cuivre, les pliant à sa volonté, ses émotions du jour et ses intuitions, pour en faire des chefs-d'œuvre uniques.

Dans un entretien avec l'APS, à la veille de la Journée nationale de l'artisan(9 novembre) M. Belkacemi a exprimé sa passion pour cet art singulier. Un métier auquel il est totalement dévoué, dit-il, car il lui permet de faire valoir son talent et de pratiquer son hobby, tout en contribuant à promouvoir les valeurs de la liberté, de l'amour et de la culture environnementale, confie-t-il, visiblement fière de son travail.

Sur ses sources d'inspiration, l'artisan a déclaré que les arbres l'inspirent énormément, "pour moi c'est le symbole de la vie". Des créateurs et certains métiers l'inspirent aussi, selon ses propos.

"Mes oeuvres d'art sont généralement confectionnées avec un seul fil métallique, dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres", a-t-il raconté, signalant avoir déjà construit une structure métallique avec pas moins de 4,5 kms de fils de fer.

Après avoir souligné, non sans fierté, avoir obtenu le Prix national de l'Innovation en 2013, l'artisan Ali Belkacemi a, aussi, évoqué sa participation à de nombreuses expositions mondiales et nationales, qui, selon lui, "ont contribué à la promotion" de ses produits, "désormais objets d'une demande croissante", affirme-t-il. Les structures métalliques de cet artisan sont très prisées dans la décoration de nombreuses constructions, établissements et places publiques.

Une belle œuvre de M.Belkacemi, un arbre en fils métalliques, a été justement installée près du siège d'Algérie-Poste de la ville de Chlef. Un véritable objet d'art scintillant à la lumière du soleil, qui la nuit tombée, reflète toute les lumières environnantes.

Cet artiste né est, également, un passionné du dessin. Il a réalisé de nombreuses toiles exprimant un talent singulier, tout en constituant un encouragement pour les artistes plastiques pour apprendre l'art du métal.

Les œuvres de M.Belkacemi sont actuellement exposées à la maison de l'artisanat et des métiers de Chlef. De nombreux visiteurs, entre artisans et citoyens, se sont montrés très intéressés par cet art singulier, et l'artisan leur a exprimé sa totale disponibilité à les former et à leur enseigner les règles de cet art, pour" contribuer à sa sauvegarde et perpétuation", dit-il.

Il n'en demeure pas moins que ces belles structures métalliques, confectionnées avec art et amour par l'artisan Ali Belkacemi, requièrent un accompagnement qualitatif en vue du développement de cet artisanat original, et surtout la valorisation de l'artisanat national.