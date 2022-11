Algérie: Festival du livre et de l'art à Chlef - un événement culturel multidimensionnel

Chlef — Le Festival du livre et de l'art, ouvert en début de semaine à la maison de la culture de Chlef, constitue une opportunité pour l'animation de la scène culturelle locale, l'événement étant dédié aux livres, mais aussi à divers domaines artistiques, ont affirmé mardi ses organisateurs.

Outre une foire du livre, marquée par la participation d'une trentaine de maisons d'édition, la manifestation englobe, également, des tables rondes, des spectacles de musique classique, des représentations théâtrales et des ateliers d'art plastique.

Cette 1ére édition du genre se veut un "espace propice aux auteurs et autres talents dans divers domaines de créativité culturelle et artistique de l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya, pour se faire connaître auprès du large public", a indiqué le représentant de l'établissement " Butterfly" (organisateur de l'événement), Abdelhakim Youcef Achira.

C'est, également, une occasion offerte aux citoyens-visiteurs de découvrir les dernières publications et ouvrages littéraires, mais aussi d'autres arts comme la musique classique et le cinéma, en plus d'assister à des tables rondes et à des ateliers d'art plastique, a-t-il ajouté.

Sur place, de nombreux visiteurs ont salué l'organisation de cette manifestation "singulière", comme qualifiée par eux, car alliant de nombreuses activités artistiques, dont des ateliers d'art plastique et des représentations théâtrales et musicales, aux cotés d'un salon du livre.

Un avis corroboré par l'étudiant Rafik, qui a estimé que l'importante affluence des visiteurs à ce Festival du livre et de l'art "est un indice de l'attirance du public pour ce type de manifestations". Il a, aussi, loué la projection de films historiques et les représentations théâtrales.

A noter que les spectacles de musique classique offerts par les élèves du Conservatoire de musique de Chlef, au niveau du hall de la maison de la culture, ont été fortement appréciés par le public visiteur, au même titre que les tables rondes animées par des écrivains et hommes de lettres de la région, durant lesquelles le public a eu l'opportunité d'intervenir aux débats et de contribuer à leur enrichissement.

Ce Festival du livre et de l'art se poursuivra jusqu'à jeudi prochain, par des représentations théâtrales et l'animation de tables rondes.