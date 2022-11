Algérie: 25.000 exploitations agricoles raccordées au réseau électrique depuis 2020

Adrar — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, mardi depuis Adrar, que 25.000 exploitations agricoles à travers le pays avaient été raccordées au réseau électrique depuis 2020.

Le ministre a précisé dans une déclaration à la presse lors de sa visite de travail et d'inspection de projets du secteur dans la wilaya d'Adrar, que le groupe Sonelgaz a raccordé 25.000 exploitations agricoles depuis 2020, soit 50 % de son programme pour le raccordement de 50.000 exploitations agricoles.

Pour la wilaya d'Adrar, le programme de Sonelgaz vise à raccorder 44 exploitations agricoles dont le taux de réalisation avoisine les 80%, a fait savoir le ministre qui prévoit l'accomplissement du programme d'ici la fin de l'année en cours.

A l'occasion de sa visite à la wilaya, M. Arkab a posé la première pierre du projet de réalisation d'une centrale électrique de 220 KV dans la région de Tamantit, dont l'entrée en service est prévue en mars 2023.

Soulignant que ce projet "renforcera et sécurisera l'approvisionnement de l'énergie électrique aux citoyens, industriels et agriculteurs d'Adrar", le ministre a relevé qu'il sera réalisé avec "des matériels et des compétences nationales".

Le ministre a visité également le centre de stockage de carburant relevant du groupe Naftal, sur une superficie globale de 29.662 m² et avec une capacité de stockage globale de 3700 mètres cubes d'essence sans plomb et de mazout.

Dans le même sillage, il a mis l'accent sur la nécessité de maitriser le prix des bonbonnes du gaz commercialisés, faisant part d'un accord avec les autorités locales pour mettre en place des points de vente directe.

Le ministre a visité la raffinerie (RA1D) à la commune Sebaa où il a écouté une présentation détaillée sur les unités et les différentes structures de la raffinerie, entrée en service en 2007 et qui approvisionne les wilayas d'Adrar, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ghardaïa, El Menia, In Salah, Tamanrasset, Béchar, Béni Abbès et Tindouf en produits pétroliers.

Le ministre de l'Energie et des Mines a entamé lundi une visite dans la wilaya d'Adrar où il a présidé l'opération de raccordement en gaz naturel à la région de "Kesri Koussane" et "Bouzane" dans la commune d'Oulad Ahmed Timi, et ce dans le cadre du programme de raccordement des régions d'ombre en énergie.

Il a présidé l'opération de raccordement de l'exploitation agricole "Ouiana" au réseau de l'electricité dans la même commune ainsi que le raccordement de la région "Kser Berbaa" au réseau d'électricité dans la commune d'Adrar.

Après sa visite dans la wilaya d'Adrar, le ministre et la délégation qui l'accompagne se rendront à la wilaya de Timimoune pour s'enquérir de nombre de projets relevant de son secteur.