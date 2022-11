Tchad: A Ndjamena, les militants du parti Les Transformateurs obligés de se cacher

Depuis violences du 20 octobre à Ndjamena, les autorités accusent le parti d'opposition les Transformateurs d'avoir fomenté une insurrection armée. Le président du parti, Succès Masra, a fui le pays, son vice-président a quitté le mouvement pour créer sa propre formation. Les militants de base, eux, vivent dans la peur et se disent traqués.

Les Transformateurs se méfient de tout et de tout le monde. Pour les rencontrer, il faut gagner leur confiance et organiser un rendez-vous discret, à l'abri des regards.

Blaise a 25 ans et se sent traqué au quotidien. " On est vraiment stressé, on est caché, on dort chez les voisins, ma vie est en danger. Les gens nous cherchent même par téléphone, on reçoit des appels. "

C'est justement à ce moment-là que Blaise reçoit un de ces appels suspects. Il décroche : " Je ne le connais pas et il me dit qu'il y a une personne qui m'a envoyé un colis pour lui et que je dois lui remettre, mais je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être un piège. "

" Avant, il y avait la peur... "

À côté de lui, Emmanuel a, lui aussi, reçu ce genre de coups de fil, mais aussi plusieurs visites inquiétantes en pleine nuit malgré le couvre-feu. " À deux heures du matin, il est venu toquer, je lui ai demandé : "Qui tu es ? Qu'est-ce que tu veux ? ", il me dit d'ouvrir la porte. Si on ouvre la porte, peut-être qu'ils vont entrer et puis prendre tout le monde. C'est une manière de nous effrayer pour abandonner le parti les Transformateurs. "

Alfredo est mécanicien-chauffeur. Il se dit recherché par les services de renseignements, néanmoins il refuse d'abandonner son combat." Souvent, dans notre quartier, il y a des gens de l'ANS [Agence nationale de sécurité, NDLR]. Ces gens me connaissent parce que même parmi nous, on ne sait pas qui est qui, les murs ont des oreilles. Ces gens peuvent nous trahir, à tout moment. Je ne peux pas fuir, je dois rester, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Avant, il y avait la peur, mais je m'en fiche maintenant. "

Malgré leur détermination, tous le confirment, les Transformateurs sont affaiblis, mais" Inch Allah, le parti survivra. "