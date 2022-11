Soudan: Dr. Graham rencontre le vice-ministre turc de la Culture à Ankara

Ankara — Le ministre de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel Qader a rencontré, au ministère turc de la Culture, le vice-ministre turc de la Culture, Serdar Sham, en présence de l'ambassadeur du Soudan en Turquie, l'ambassadeur Nader Yousef, et du sultan Ahmed Ali Dinar.

Dr. Graham a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion avait pour but d'évaluer tous les projets qui avaient été lancés, en particulier la réhabilitation des bâtiments du palais du sultan Ali Dinar et d'autres sites, en plus des activités menées par la Fondation TIKA en Soudan.

Le ministre a indiqué qu'il y a des ateliers de formation au Soudan et en Turquie et une conférence scientifique sur les relations bilatérales et les moyens de renforcer leur soutien et leur développement au service des deux peuples, en particulier la relation entre le sultan Ali Dinar et la période Ottomane.

La rencontre a également abordé les domaines de la formation et de la réinsertion des femmes par la création de petits centres d'artisanat.

Pour sa part, le vice-ministre turc de la Culture, Serdar Sham, a déclaré que les relations soudano-turques sont éternelles et profondément enracinées, alors que nous avons discuté de l'évaluation des projets afin de les execuer conjointement.

le ministre a affirmé que le président, Recep Tayyip Erdogan avait donner des directives de mettre en œuvre le projet de réhabilitation du palais du Sultan Ali Dinar pour être un lien de communication, de partenariat et de coopération pour les générations futures entre les deux peuples.