Afrique: Zarzis - Le cimetière "Jardin d'Afrique" pris d'assaut

Les parents des disparus en ont marre d'attendre. 47 jours se sont écoulés et l'énigme reste sans réponse. Bien encadrés et aidés par des activistes et des associations humanitaires à l'instar du bureau local de l'Ugtt et l'association " Le pêcheur pour le développement, ils ont organisé des rassemblements, effectué des manifestations pacifiques et visité les hôpitaux du gouvernorat, les deux communes de la ville, quelques centres de détention en Libye... Mais le temps passe et rien n'est apparu pour les onze corps manquants. C'est la raison pour laquelle le vase a débordé.

Lundi matin, les familles des disparus ont pris d'assaut le cimetière " Jardin d'Afrique " pour exhumer le reste des 28 cadavres gisant dans les tombes et qui auraient reçu au préalable la promesse du procureur de la République. Ils ont ouvert quelques tombes et vu les vêtements avant de les refermer. Les forces de sécurité étaient présentes en grand nombre et il n'y a eu aucun dépassement de part et d'autre.

La gronde va crescendo de jour en jour à Zarzis. En effet, après le cimetière, les manifestants se sont rendus au parc d'activités économiques et au port commercial pour y organiser un sit-in et empêcher les gros camions transportant du sel et du kérosène de passer.