Tunisie: 18e Sommet de la Francophonie | Inauguration du Village de la francophonie à Djerba, le 13 novembre 2022 - Héritages et langages technologiques

"Le village francophone et ses différentes composantes" était le thème de la conférence de presse tenue lundi à Tunis. Que ceux qui croyaient que le Sommet est une réunion de Chefs d'Etat seulement changent d'avis. Le village qu'on qualifiera d'intelligent abritera plein d'activités très riches et ouvertes au grand public du 13 au 22 novembre.

Ateliers, spectacles et conférences sont aux rendez-vous de ce village qui se tiendra au Parc Djerba Explorer du 13 au 22 novembre.

Des spectacles ? Jusqu'à quatre par jour avec des dégustations culinaires de pays francophones. Ainsi le village destiné au grand public n'a pas voulu être seulement un lieu d'exposition classique, mais un mélange entre les savoirs et les savoir-faire, et qui regroupe aussi de nombreuses activités à vocation multidimensionnelle économique, culturelle, médiatique, technologique et, bien entendu, éducative.

Notons que le village sera ouvert au public le 14 novembre, le 13 novembre étant consacré à l'ouverture officielle et que le Comité national d'organisation mettra à la disposition du public des navettes gratuites et régulières du centre de l'Île jusqu'au parc "Djerba Explore".

Présents à la conférence de presse : Mounira Mnif, responsable du Comité national d'organisation, Mamia Taktak, commissaire générale du village de la francophonie présentera les composantes du village, Emna Ben Yedder, commissaire du pavillon tunisien au village de la francophonie, Salwa Abdelkhalek, responsable du contenu numérique du village et Karim Jabbar, directeur des relations publiques au ministère du Tourisme.

Pour tous les goûts ? Oui ! Mais tout est présenté de manière intelligente. Les concepteurs de ce village ont tenu à ce que tout soit véhiculé de manière culturellement marquée et que tout véhicule une idée, une saveur ou une sensation de ce qui fait, de ce qui consolide et de ce qui caractérise ces peuples unis par la francophonie. Un programme journalier et richement animé, en voici les chiffres :

17 ateliers de dégustation culinaire, une exposition sur l'art de la calligraphie, des projections de films, 37 workshops et un cycle de conférences portant sur différents thèmes, 43 spectacles artistiques et musicaux des différents Etats participants au Sommet, 11 spectacles virtuels dans l'éspace expositions immersives et 21 programmes diffusés sur la plateforme streaming, feront plonger les visiteurs dans un voyage spatio-temporel à travers les différentes civilisations francophones.

Lors de cette conférence de presse, l'accent a été mis sur le fait que les 30 pays participants à la manifestation dans ce village mettront l'accent sur leur héritage culturel, mais aussi sur leur connectivité avec le monde moderne et le numérique qui constitue le nouveau véhicule de ces pays de l'espace francophone. L'accent est aussi mis sur l'île de Djerba qui représente une double connexion. D'abord historique par les différentes religions et ethnies qu'elle a abritées et qui ont vécu en totale harmonie, mais aussi parce qu'elle constitue une île aujourd'hui connectée au monde avec cet événement qui mettra son originalité à jour. Une spécificité qui lui vaudra, espérons-le, d'être classée patrimoine mondial.