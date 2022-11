Madagascar: Miss Madagascar 2023 - Miss Analamanga prévoit un casting

Une réunion des prétendantes. Les castings pour la Miss Analamanga 2023 se dérouleront du 19 au 20 novembre au jardin de Vaniala Antsakaviro.

Un envol vers le titre mondial. Le Concours de Miss Analamanga est le début d' un long chemin pour accéder au Miss Madagascar vers le Miss Monde. L' inscription pour le concours de la reine de beauté d' Analamanga est ouverte au restaurant Planète Terrasse Ambohijatovo jusqu'au 17 novembre à partir de 10h à 16h. Les avisées doivent se munir d'une photocopie de Carte d'identité nationale ou CIN avec l'original, un CV artistique et professionnel, et d'une photo A4 ou d'une somme de 5 000 Ariary.

Critères de sélection

Pour y participer, les candidates doivent avoir au moins 18 ans et mesurer 1m65 sans talon. La capacité intellectuelle est exigée en plus du savoir-vivre en société mais surtout une personne qui peut s'adapter dans différentes situations. "Les participantes doivent avoir un projet sur les aides sociales qu'elles envisagent d'accomplir vis-à- vis des difficultés que traversent le pays. Le projet de l'élue sera présentée aux Miss Madagascar et Miss Monde. La lauréate du Miss Analamanga représentera la capitale et affrontera les miss régionales au concours national Miss Madagascar. Ce dernier aura l'opportunité de représenter Madagascar au Miss monde" affirme Ravelomanantsoa Onitiana, Ambassadrice de Madagascar et organisatrice du Miss Analamanga 2023.

Les jurys du concours sont des experts en la matière dont Frank Eder,le fondateur de Top model Madagascar, Ny Aina Lalasoa, Top model Mada-gascar 2021, Ravelo-manantsoa Onitiana, l' ambassadrice de Madagascar et organisatrice du Miss Analamanga ainsi que Rachel Ratsimbazafy la marraine du concours. La façon dont les candidates met en valeur leur corps à travers leur style vestimentaire, la coiffure et le maquillage figure parmi les critères du jury. L'organisation du Miss Analamanga est entre les mains de Royal events. Les candidates présélectionnées suivront une formation en développement personnel, en art oratoire et sur la manière de se comporter dans la société.