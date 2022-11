Madagascar: Come-back - Ambiance à la " gadoga " avec Spesialista

La " gadoga " ? Ils en sont les précurseurs. Eux, ce sont les grands gaillards de Spesialista. Après un long silence, la bande revient sur le devant de la scène, vendredi au Jao's Pub Ambohipo. Pour signer un retour en fanfare, la tanière du roi du salegy semble être le lieu de prédilection de ces artistes. Ce sera donc une ambiance à la " gadoga ", une fusion de musique traditionnelle et de rythmes modernes. Plus précisément, c'est la reprise des " Antson'ny manina ", " Aody Antananarivo ", " Mangingina "... Autant d'incontournables dans le répertoire de Spesialista. Des titres sur lesquels la bande à Billy a su asseoir leur notoriété depuis les années 90 jusqu'à maintenant.

Si ces anciens rappeurs ont tenté de percer à leur début, c'est leur texte bon enfant et leur musique du terroir revisitée qui restent dans les mémoires des gens. Si certains des titres sont plus détachés que d'autres, leurs engagements pour la cause environnementale se ressentent dans la plupart de leurs chansons.

Forts de plusieurs albums à l'instar de " Mandona ", " Gadoga " ou encore " Gadoga II ", leurs playlist ne tarissent pas. Sans perdre le flow, ils ont tenu à intégrer plus de musique malgache au revers de la médaille. Donnant ainsi un suave mélange musical à mi-chemin entre les influences américaines avec du " gadona gasy " d'où le nom de " gadoga ". À la guitare et au chant se joignent alors les valiha, kabosy, percussions, maracas et trompettes. S'ils ne sont plus à découvrir pour les noctambules, vendredi sera certainement le rendez-vous immanquable pour leurs inconditionnels.