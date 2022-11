Madagascar: ANTSIRANANA - Tous les fokontany dotés d'un écran plat et Canal+

Une bonne nouvelle pour les vingt-cinq fokontany de la commune urbaine d'Antsiranana, notamment pour les jeunes fans de football. Ils sont dotés chacun d'un écran téléviseur led de 46 pouces, d'un décodeur Canal+ avec les accessoires y afférents, offerts par le député élu dans la ville d'Antsiranana, Rio Merci Ramenason. Un ensemble audiovisuel qui leur permettra de suivre la Coupe du monde de football au Qatar.

Ainsi, les habitants de ces fokontany pourront suivre en direct les soixante-quatre matchs de cette compétition internationale. Cette dotation favorise de surcroît l'ouverture culturelle des jeunes des quartiers, outre la facilité d'accès à l'information et aux loisirs Cela montre un besoin réel et indispensable pour les communautés parce que des inégalités persistent quant à l'équipement électronique selon le niveau de vie. Sans tambour ni trompette, la remise de ces dons a été effectuée dans la préfecture d'Antsiranana. Le député a alors annoncé aux habitants d'Antsiranana, à travers les médias locaux la remise officielle de ces équipements. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale de la préfecture, Hermine Jadhà Tsirinary. Elle a envoyé un message aux bénéficiaires, en particulier aux chefs des fokontany, pour qu'ils prennent soin de ces dons coûteux et les utiliser au profit de la population et comme leurs biens personnels.

Financé par le CIAD

Selon les informations, ces dons ont été achetés avec une partie de l'argent du Crédit d'investissement destiné à l'appui au développement (Ciad). Ce sont des subventions gérées par les députés, et sont passées par un processus de passation de marchés publics. La préfecture est l'ordonnateur de cet argent. Dans sa brève allocution, le parlementaire a réitéré qu'il a travaillé de concert avec la préfecture pour mener à bien ce projet. Seules l'initiative et la conception lui appartiennent. " Car la Coupe du monde de football arrive à grands pas, c'est la compétition sportive la plus suivie de la planète, et elle n'a lieu que tous les quatre ans.

Nous ne pouvons donc pas ignorer les souhaits de la population et surtout les aspirations des jeunes pour qu'ils s'amusent et aiment le sport. C'est aussi pour prévenir leurs éventuelles 'déviations' au sein de la société", ajoute-t-il. En tout cas, il faudra beaucoup d'endurance pour tout regarder. Chaque année, il y a 250 millions d'ariary affectés au Ciad, il a saisi cette occasion pour annoncer de manière transparente qu'une grande partie des subventions a été réservée à l'éducation l'année dernière, en fournissant des tables-bancs dans plusieurs écoles en difficulté. Il y a eu aussi l'amélioration des infrastructures liées à l'accès à l'eau potable, car beaucoup d'élèves apportent de l'eau en bouteille quand ils vont à l'école.