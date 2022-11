Madagascar: Emploi - Orientation des lycéens vers le choix de leur filière

Les élèves de la seconde à la terminale sont autorisés à participer gratuitement à la journée de l'orientation qui se tiendra ce 19 novembre. Ce sera l'occasion pour ces derniers d'entrer en contact avec des professionnels afin de tout connaître sur leurs formations.

L'orientation des élèves se construit tout au long de sa scolarité. C'est dans ce sens qu'une journée sera organisée pour eux le samedi 19 novembre de 9h à 15h au " Le Pavé " Antaninarenina. Les élèves de la seconde à la terminale seront les cibles de cet évènement avec une entrée gratuite. Des conférenciers de renom dans leurs domaines respectifs participeront à cet évènement pour partager leurs parcours à l'assistance avec des thèmes diversifiés comme les relations internationales, les sciences de la santé, les sciences agronomiques et le marketing direct-digital. Selon les organisateurs, l'orientation des jeunes est aujourd'hui complexe en raison, d'une part, du manque de préparation aux choix d'orientation au cours de leurs scolarité et d'autre part, du nombre important de filières, de formations et d'écoles possibles, et même de nouveaux métiers.

Objectifs. Les principaux objectifs sont de faire connaître la diversité de filières, découvrir les métiers et comprendre le monde économique et professionnel, mais également de développer un sens de l'engagement et de l'initiative et les aider à élaborer les projets d'orientation scolaire et professionnelle. Tout cela implique également de faciliter et développer les échanges entre les élèves et les acteurs du monde professionnel. Il est noté que cet évènement est signé Mada jeune dans le cadre de la mise en œuvre du projet " ma vie, mon choix, mon avenir ".