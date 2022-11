Tunisie: Fonds monétaire international | Abderrahmane Lahga, économiste et syndicaliste, à La Presse - " La LF 2023 doit faire face à l'évasion fiscale "

Dans une déclaration accordée à La Presse, l'économiste, enseignant universitaire et syndicaliste, Abderrahmane Lahga, affirme que l'Ugtt soutient toute réforme courageuse qui vise à instaurer un système fiscal plus équitable et plus efficace. "Mais ce ne sera pas suffisant, il faut accélérer la réforme du régime forfaitaire qui ne contribue pas suffisamment aux recettes de l'Etat. Nous attendons également qu'il y ait une réforme du barème de l'Irpp étant donné que e système actuel est inéquitable", ajoute-il.

Interrogé sur le programme tunisien des réformes qui a été approuvé par le FMI, l'économiste a précisé que l'Ugtt ne s'oppose pas aux réformes mais à la façon de réformer. "Nous sommes d'accord pour réformer mais le désaccord réside dans la façon de réformer.

Il faut réformer d'une manière équitable et efficace". S'agissant des systèmes de subvention, Lahga a souligné que l'adoption des transferts sociaux est une décision hasardeuse qui nécessite, comme étape préliminaire, une évaluation de tout le système. "On parle déjà des transferts sociaux sans évaluer le système existant. Ce que nous demandons c'est d'évaluer ce système où il y a beaucoup d'inefficacité en amont mais aussi beaucoup de gaspillage.

Les 7 milliards de dinars de subvention annoncés, bénéficient-ils réellement au système de compensation et au citoyen? Prenons l'exemple du pain, s'il est subventionné à hauteur de 750 millimes je ne suis pas sûr en tant que Tunisien qu'il s'agit bien de 750 millimes qui vont directement au consommateur, parce qu'il faut tenir compte des frais des divers intervenants tels que les stockeurs et les minoteries qui engrangent les profits", a-t-il indiqué.

Et de soutenir, "malheureusement, en toute naïveté, on veut commencer à distribuer les transferts sociaux, sans faire un audit, une évaluation du système. Les expériences internationales ont montré que cette réforme est dangereuse sur le plan social. Nous ne sommes pas contre sa refonte, mais on veut réformer d'une manière intelligente qui tient compte du contexte économique et social de la Tunisie".

Renforcer le pouvoir d'achat des Tunisiens

Interrogé sur les nouvelles mesures fiscales qui seront intégrées dans la loi de Finances 2023 et qui ont été annoncées par la ministre des Finances, Sihem Boughediri Nemsia, lors d'une interview qu'elle a accordée récemment sur une chaine de télévision privée, l'économiste et syndicaliste Lahga a souligné que l'Ugtt soutient toute nouvelle mesure instaurée en faveur d'une réforme fiscale courageuse qui vise à mettre sur pied un système fiscal plus équitable et plus efficace.

Il a, en somme, ajouté que la centrale syndicale appelle à prendre davantage de mesures visant à instaurer l'équité fiscale "Nous attendons à ce que la loi de Finances 2023 comporte des mesures pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, notamment la fraude à la TVA. Nous sommes d'accord pour l'instauration d'un impôt foncier, qui sera de l'ordre de 0,5% sur les résidences secondaires et tout local industriel ou autre qui n'est pas exploité directement par les industriels et les entreprises", a-t-il souligné.

Et de préciser : "Mais ce ne sera pas suffisant, il faut accélérer la réforme du régime forfaitaire qui ne contribue pas suffisamment aux recettes de l'Etat. Nous attendons également qu'il y ait une réforme du barème de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (Irpp) étant donné que le système actuel est inéquitable. Nous avons demandé officiellement à le réviser de manière à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens".