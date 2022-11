Madagascar: OIT - Un premier forum sur le travail décent

L'Organisation Internationale du Travail (OIT Madagascar) organise du 10 au 11 novembre prochain au Novotel, le premier business forum sur le travail décent à Madagascar. Cette assise concerne quatre projets inclus dans un cluster réunissant les secteurs du textile et de l'habillement, de la construction, de l'agriculture, du mica et autres chaînes d'approvisionnement à Madagascar. Ce forum est organisé afin d'aborder les opportunités et les défis pour les chaînes d'approvisionnement malgaches du point de vue des enjeux du travail décent et de gouvernance sociale et environnementale. Le format du business forum sera participatif et comptera diverses sessions en plénière et en ateliers parallèles où les participants auront l'opportunité d'échanger, apprendre et contribuer aux discussions. L'événement réunira les acteurs institutionnels du gouvernement, les partenaires sociaux, les acteurs du secteur privé malgache, les représentants des donneurs d'ordre internationaux, des institutions académiques, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, et des médias.